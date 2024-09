Dwangsom Peter Gillis blijkt drie keer hoger dan verwacht: 'Ik vind het onbeschoft'

Peter Gillis heeft een fors hogere dwangsom gekregen dat hij had verwacht. Hij rekende op een boete van 50.000 euro, omdat er nog steeds bewoners verblijven op zijn park Prinsenmeer. Maar de rekening valt drie keer zo hoog uit, meldt hij zelf aan Omroep Brabant.

Bij een controle op maandag 16 september is gebleken dat er nog steeds mensen wonen op het vakantiepark. Zij hadden al vertrokken moeten zijn. Gillis verwachtte daarom al een dwangsom, maar die wordt in drievoud opgelegd. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Asten hem heeft gestuurd.

Eerder werd aan de bewoners van vakantiepark Prinsenmeer al meegedeeld dat zij het park vóór half september moeten verlaten:

2:08 Peter Gillis gaat gas, licht en water afsluiten op Prinsenmeer

"Het is 50.000 voor Prinsenmeer Vakantiepark, 50.000 voor Ooststappengroep én 50.000 voor Peter Gillis", laat Gillis weten aan de omroep. "Hier ben ik echt van geschrokken. Ik vind het onbeschoft. Ik heb er alles aan gedaan om de laatste bewoners weg te krijgen."