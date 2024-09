Peter Gillis krijgt dwangsom van 50.000 euro vanwege illegale bewoning op vakantiepark

Ondernemer Peter Gillis moet een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Asten. De reden? Illegale bewoning op zijn vakantiepark Prinsenmeer in het Brabantse Ommel. Tijdens een controle vorige week trof de gemeente mensen aan die daar illegaal verbleven. Om hoeveel personen het precies gaat, kon de woordvoerster van de gemeente Noord-Brabant nog niet zeggen.

De gemeente had in maart al bepaald dat er vanaf 15 september niemand meer permanent op het park mag wonen. Doet men dat toch, dan wordt er een dwangsom opgelegd. Nu blijkt dat er nog steeds mensen verblijven, waardoor de boete voor Gillis is opgelegd.

Eerder werd aan de bewoners van vakantiepark Prinsenmeer al meegedeeld dat zij het park vóór half september moeten verlaten:

Om hoeveel mensen het toen ging, wil een woordvoerster van de Noord-Brabantse gemeente niet zeggen. Volgens haar waren het "enkele bewoners". "Over het exacte aantal kunnen we geen uitspraken doen. Ook is dit niet van belang bij het constateren van de overtreding."

Woensdag volgt een rechtszaak. Gillis heeft een kort geding aangespannen tegen negen bewoners die weigeren te vertrekken. De bewoners geven aan geen ander onderkomen te hebben.

