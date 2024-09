Peter Gillis sluit voorzieningen af op park zodat bewoners weggaan: 'Onmenselijk!'

De bewoners van vakantiepark Prinsenmeer in Ommel moeten voor aanstaande zondag 15 september vertrekken. Vakantieparkeigenaar Peter Gillis riskeert een dwangsom van 50.000 euro per maand en dreigt de politie in te schakelen als bewoners niet vrijwillig weggaan.

De gemeente besloot eind vorig jaar op basis van een onderzoeksrapport het park per direct te sluiten. Bewoners voelen zich in de steek gelaten en wijzen de gemeente aan als medeschuldige. Gillis kwam zaterdag naar het park om de bewoners te sommeren weg te gaan, anders zal hij de politie inschakelen. "De mensen weten al bijna een jaar dat ze weg moeten. Die boetes ga ik niet betalen", vertelt hij aan Hart van Nederland.

De situatie op Prinsenmeer wordt met de naderende deadline steeds grimmiger. Bewoners klagen over gesloten slagbomen waardoor ze het park niet met hun auto kunnen verlaten en vrezen voor hun toekomst. Gillis liet weten het gas, licht en water vanaf zaterdag af te zullen sluiten.

Chalets onverkoopbaar

Veel bewoners wijzen de gemeente Asten aan als de schuldige partij. Volgens hen worden zij de dupe van de strijd tegen Gillis. De onzekerheid over waar ze naartoe kunnen verhuizen en het feit dat hun chalets onverkoopbaar zijn brengt hen in een benarde positie. Sommigen hebben grote investeringen gedaan in hun chalets, die nu in waarde zijn gekelderd. Dat Gillis de voorzieningen af wil sluiten, vinden ze 'onmenselijk'.

De gemeente Asten heeft aangegeven dat ze de bewoners al sinds maart de tijd hebben gegeven om een andere woonplek te zoeken, en dat er geen sprake is van een zorgplicht om alternatieve huisvesting te bieden.