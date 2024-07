Dak van zwembad op vakantiepark van Peter Gillis ingestort

Een deel van het dak van het zwembad op vakantiepark de Berckt in het Limburgse Baarlo is vrijdag aan het einde van de middag ingestort. Het park is onderdeel van Oostappen Groep, momenteel nog eigendom van televisiepersoonlijkheid Peter Gillis. Het is nog onduidelijk waardoor het dak instortte.

Het is nog onduidelijk waardoor het dak instortte. De parkmanager zegt dat het zwembad tot vrijdagmiddag nog in gebruik was. Om 14.00 uur is het zwembad geëvacueerd. Het dak stortte enkele uren later in. "Alle veiligheidsprotocollen zijn opgevolgd", aldus de manager. Om welke reden het bad werd geëvacueerd, zegt hij niet. Er raakte niemand gewond.

Volgens L1 was op het moment van de evacuatie sprake van hevige regenval in Limburg. Volgens de gemeente zijn er geen hulpdiensten ingeschakeld. De gemeente zegt toezicht te houden of de afhandeling van de schade veilig verloopt.

Dwangsom

Het zwembad ligt op vakantiepark De Berckt in het Limburgse Baarlo. Dat hoort bij Oostappen Groep, eigendom van tv-persoonlijkheid Peter Gillis. De exploitatie van de vakantieparken wordt op termijn overgenomen door Matthijs Stevens, schreef Omroep Brabant eerder.

Het park was eerder in het nieuws omdat er illegaal arbeidsmigranten zouden worden gehuisvest. De gemeente legde Gillis vorig jaar een dwangsom van 1 miljoen euro op. In oktober vorig jaar werd bovendien de horecavergunning voor het park ingetrokken.

Hart van Nederland heeft geprobeerd het parkmanagement zelf te spreken te krijgen. Het park weigert elke vorm van commentaar.