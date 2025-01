Kremers wil Gillis onder ede horen over misbruik van omstandigheden

Nicol Kremers wil haar ex Peter Gillis onder ede laten horen om te bewijzen dat ze een contract met hem onder dwang heeft getekend. Volgens Kremers bevatte de overeenkomst een geheimhoudingsbeding, waardoor ze niets mocht zeggen over de gebeurtenissen tijdens hun relatie. Ze beschuldigt de SBS6-ster ervan bij het ondertekenen van het contract "misbruik van omstandigheden" te maken. Kremers stelt dat ze herhaaldelijk slachtoffer is geweest van huiselijk geweld.

Kremers was maandag niet aanwezig in de rechtbank in Den Bosch. Volgens haar advocaten is dit besloten in overleg met haar psycholoog. Ze sprak achteraf wel met de pers buiten de rechtszaal. "Ik heb dit voor mezelf gedaan. Ik kan Peter niet onder ogen komen," aldus Kremers.

Peter Gillis was wel aanwezig bij de zitting. Zijn advocaten verzetten zich tegen het verzoek om getuigen te horen, en stellen dat het doel van het verzoek is om Gillis "te framen en in een kwaad daglicht te zetten" door middel van een mediacircus.

Bedreigd en geïntimideerd

De advocaten van Kremers ontkennen deze beschuldigingen. Zij beweren dat hun cliënt slachtoffer was van geweld en zich bedreigd en geïntimideerd voelde, en dat Gillis misbruik van die situatie heeft gemaakt bij de totstandkoming van de overeenkomst. Ze willen hem hierover onder ede horen. Ook een andere getuige zou kunnen verklaren over de druk die Kremers ervaren heeft. Daarnaast willen ze een deskundige laten beoordelen of Kremers wel in staat was om vrijwillig te tekenen.

Eerder had Gillis aangekondigd een boek over het leven van Kremers uit te brengen. Hij wilde inzage in dat boek, maar de voorzieningenrechter wees dit verzoek af. In november 2023 oordeelde de rechter echter wel dat Kremers zich aan de geheimhoudingsafspraken moest houden. Kremers heeft aangegeven zich momenteel meer bezig te houden met de strafzaak waarin de twee verwikkeld zijn, dan met haar boek. Gillis wordt beschuldigd van mishandeling.

Massa is Kassa

De strafzaak, die aanvankelijk in 2023 gepland stond, is uitgesteld, en het is onduidelijk wanneer deze nu zal plaatsvinden. "Ik wacht er al twee jaar op," zei Kremers. "Ik wil dat het eindelijk klaar is, dat er doorgepakt wordt."

Het stel, bekend van de realityserie Massa is Kassa op SBS6, ging in februari 2023 uit elkaar. Volgens Kremers' advocaten werd de bindende overeenkomst na de breuk getekend, en kreeg zij 5000 euro voor de aankoop van een auto: "Een goedkope afkoop voor een eeuwig stilzwijgen."

De rechter zal over zes weken beslissen over de verzoeken om getuigen te horen.

ANP