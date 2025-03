Aangifte tegen BN’ers en Talpa na mishandeling kip in No Way Back VIPS

Dierbelangenorganisaties Comité Dierennoodhulp, House of Animals en Diervriendelijk Nederland hebben aangifte gedaan van dierenmishandeling tegen de deelnemers van het SBS 6-programma No Way Back VIPS. Ook productiebedrijven Talpa Network en Signal.Stream BV zijn bij de dierenpolitie in Amsterdam aangeklaagd. Een woordvoerder van de politie heeft aan het Algemeen Dagblad laten weten dat de aangifte is binnengekomen. In het programma werd getoond hoe een kip werd gedood door een deelnemers.

Talpa heeft via Evert Santegoeds gereageerd. In de bovenstaande video is te zien hoe er aan de Shownieuws-tafel wordt gesproken over de aangifte.

De aangifte gaat over twee afleveringen van het programma die in februari werden uitgezonden. In de bewuste afleveringen sjouwen de deelnemers twee dagen een kip in een klein kooitje met zich mee. Het dier wordt uiteindelijk geslacht. "Dat deze kip, slechts omwille van de kijkcijfers voor dit commerciële amusementsprogramma, en om een aantal welgestelde en mediageile BN'ers uit hun comfortzone te halen, zo moest lijden was geheel onnodig en diende geen enkel redelijk doel. De daders van deze dierenmishandeling dienen dan ook allen gestraft te worden", zegt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp in het persbericht.

In het bericht worden deelnemers Dennis Weening, Tim Kimman (rapper Jebroer), Isadee Jansen, Janice Blok en Tess Milne bij naam genoemd. De aangifte richt zich ook tegen presentator Jan Versteegh, oud-commando Ray Klaassens, de redactie van het programma, productiebedrijf Signal.Stream en Talpa.

Onnodig lijden

De aangifte wordt volgens de dierenbelangenorganisaties gedaan op grond van een overtreding op de 'Wet dieren' en het 'Besluit houders van dieren', waarin duidelijke regels zijn vastgelegd over de omgang met dieren door bedrijven.

Volgens de organisaties was de kip voorafgaand aan de slachting niet verdoofd, terwijl dat volgens de Nederlandse wet verplicht is. De dierenbelangenorganisaties hebben de politie verzocht het ruwe beeldmateriaal op te vragen. “Dat deze kip, puur voor de kijkcijfers van een commercieel amusementsprogramma en om een paar mediageile BN’ers uit hun comfortzone te halen, zo moest lijden, was volledig onnodig en diende geen enkel redelijk doel. De daders van deze dierenmishandeling moeten dan ook gestraft worden,” aldus Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp.

'We laten de realiteit zien'

Het programma is opgenomen in Roemenië, waar de wetgeving rondom dierenrechten beduidend slechter is dan in Nederland. Dat leidt tot onduidelijkheid, vertelt Evert Santegoeds bij Shownieuws. "De regels die zij benoemen zijn Nederlandse regels, dus wat geldt er dan?"

Dennis Weening, tevens producent van het programma, vindt dat de realityshow de realiteit laat zien. Volgens Santegoeds heeft Weening nog overwogen of het verstandig was dit te tonen, maar had de kip in kwestie een “beduidend beter leven gehad dan menig andere kip in Nederland.”

De zaak ligt nu in handen van justitie.