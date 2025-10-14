Einde van een tijdperk: MTV stopt na 40 jaar met videoclips

Het is toch wel een einde van een tijdperk te noemen: MTV stopt in Europa na veertig jaar met het uitzenden van videoclips op hun televisiezender(s). Na dit jaar gaat de stekker uit vijf grote Britse themakanalen waarop de videoclips te zien zijn. De zender ging in 1981 in de Verenigde Staten van start en breidde halverwege de jaren tachtig uit naar Europa.

In die periode waren dit soort muziekkanalen de enige plek waar mensen nieuwe videoclips konden zien. Later verbreedde MTV haar aanbod, vooral met realityshows die populair waren onder jongeren. Volgens Britse media trekt MTV per 1 januari de stekker uit de digitale themazenders MTV Music, MTV 80's, MTV 90's, Club MTV en MTV Live. Alleen de zender MTV HD blijft in de lucht. Hierop zijn vooral realityshows als Geordie Shore en Naked Dating te zien.

Nederlandstalige muziek wordt steeds populairder, zanger Django Wagner vertelde daar eerder dit jaar over in Nieuws van de Dag:

8:01 Nederlandse muziek wint aan populariteit

Vooral online

Het besluit van MTV heeft volgens de Britse media vooral te maken met het veranderde kijkgedrag: muziekvideo's worden tegenwoordig vooral online bekeken. Het besluit voor het stoppen van de zenders komt van Paramount, het grote mediaconcern waar MTV onder valt.

De digitale kanalen van MTV worden in Nederland doorgegeven door verschillende aanbieders en streamingdiensten. Een woordvoerder van de Nederlandse tak van Paramount zegt later met een reactie te komen.

