Tim Knol boos over AI-liedjes onder zijn naam op streamingdiensten

Zanger Tim Knol uit zijn frustratie over het feit dat er op meerdere streamingplatforms nummers onder zijn naam staan die niet van hem zijn. Volgens Knol gaat het om met kunstmatige intelligentie (AI) gemaakte muziek. Op Instagram vraagt hij zijn volgers daarom de grote streamingdiensten te vermijden.

In een video deelt Knol dat hij een paar dagen geleden opeens heel veel berichtjes kreeg van mensen die hadden gezien dat hij een nieuwe release op Spotify had staan. "Dat was alleen niet een liedje van mij, dat was duidelijk. Het was een AI-gegenereerd liedje met ook een door AI gemaakte hoes", vertelt Knol, die zegt niet het enige slachtoffer te zijn. "Ook Roosbeef, Aafke Romeijn, Blaudzun en Lucas Hamming hadden opeens een nieuw liedje in hun profiel staan dat overduidelijk niet van hen was."

Knol noemt het "kwalijk dat anno 2025 de streamingdiensten hun zaakjes niet op orde hebben en dat mensen blijkbaar lukraak een liedje kunnen uploaden op mijn 'verified' profiel". De AI-liedjes stonden niet alleen op Spotify, maar ook op streamingdiensten als TIDAL en Qobuz, zegt Knol. "Het is eigenlijk gewoon een hele rare hack", zegt hij. Zijn echte nieuwe single biedt Knol nu gratis via een ander platform aan.

Strengere regels

Het Noordhollands Dagblad publiceerde vrijdag een artikel over de mysterieuze liedjes en stelt dat het totaal onduidelijk is wie er achter de uploads zit. Volgens de krant wordt er onder diverse namen geopereerd en worden er steeds drie nummers geüpload.

Spotify heeft nog niet gereageerd op de recente melding van Tim Knol, maar introduceerde eind vorige maand wel maatregelen tegen AI. Het bedrijf meldde dat komend najaar een nieuw spamfilter voor muziek wordt geïntroduceerd. Ook komen er strengere regels voor vocale deepfakes. Het bedrijf deelde ook het afgelopen jaar 75 miljoen "spamliedjes" van de streamingdienst te hebben verwijderd.