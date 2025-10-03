Terug

Draaien maar, dat nieuwe album van Taylor Swift! Maar... lukt dat op tijd?

Muziek

Vandaag, 19:23

Het album is nog geen dag uit, maar op de streamingdiensten is Life of a Showgirl van Taylor Swift al grijsgedraaid. En in het echt ook, want de plaat ligt vanaf deze vrijdag natuurlijk ook officieel in de winkels. Nou ja, 'natuurlijk'... Het was nog wel even spannend.

Vanwege zeer strenge eisen van de platenmaatschappij om vroegtijdig uitlekken te voorkomen, kwam het nieuwe stukje vinyl niet bij de gebruikelijke levering eerder deze week, maar echt pas op de vrijdag zelf aan. Van Zwolle tot Heeswijk Dinther en van Hilversum tot Alkmaar: allemaal hadden ze 's ochtends nog niks binnen.

En dat was voor de platenwinkels best even billenknijpen. Want wat als de leverancier er pas tegen het einde van de middag is? Dan loop je, zeker als er meerdere platenwinkels in de buurt zijn, potentieel heel wat geld mis. Want, zo laat Jeroen van Concerto Amsterdam aan Hart van Nederland weten, dit is typisch een album dat enorm goed verkoopt als mensen 'gewoon' binnenlopen om het vinyl te halen.

Gelukkig kwamen de platen op tijd binnen, zoals je op bovenstaande video ziet.

Taytay-magie

Maar naast dat de verkopers deels gedreven door een passie voor muziek, maar ook door een stukje omzet heel enthousiast zijn, zijn fans dat ook. En zeker in het geval van wereldster Taylor Swift, de welbekende Swifties. Hoe kan dat toch? Daar heeft Joyce Goggin, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, wel een antwoord op. "Het is wel de vraag der vragen. Voor een belangrijk deel heeft het ermee te maken dat ze er heel vroeg bij was op internet. En daarnaast heeft ze een vibratie die inslaat, ze laat bij heel veel mensen dopamine vrijkomen."

"Ik ken iemand die mij ooit vertelde dat tussen haar 15e en 18e Taylor Swift haar enige vriend was. Dat doet zij heel sterk. Ze schrijft echte anthems (nummers met een speciale, grote betekenis voor sommige mensen red.) over bijvoorbeeld pesten, denk maar aan Shake It Off. En voor vrouwen geeft ze herkenning. Ze is een beetje een warrior voor ons", aldus Goggin, waarmee ze de meer feministische kant van Swift wil benadrukken.

Kers op de taart is misschien nog wel "dat ze een complete wereld heeft opgebouwd. Een beetje zoals Harry Potter. Haar fans delen alles en ze hebben een eigen taal." En nee, die fans zijn echt niet allemaal 14-jarige meiden. Goggin: "Taylor Swift is echt iemand voor alle leeftijden."

