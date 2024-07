Fans staan in de startblokken voor zangeres Taylor Swift: 'Ze is een fenomeen'

Nederlandse fans van Taylor Swift kunnen nergens anders aan denken deze week: de Amerikaanse artiest treedt namelijk 4, 5 en 6 juli op in een uitverkocht Johan Cruiijf ArenA tijdens haar Era's Tour. De Swifties kijken al jaren uit naar dit moment, want in 2015 was de laatste keer dat de zangeres in Nederland optrad.

Een van de gelukkige fans is de 26-jarige Lotte Lutjes. Zij is niet alleen superfan van Taylor, maar ze lijkt ook sprekend op haar, vertelt ze aan Hart van Nederland. Lotte heeft tickets voor alle drie de concerten in Amsterdam. Ze reist zelfs weleens af naar het buitenland om haar grote idool live te zien optreden.

Verrassingsontmoeting

In 2016 heeft ze zelfs Taylor Swift ontmoet: "Je kan een meet en greet met haar niet kopen. Ik ben toentertijd door haar team uitkozen via sociale media. Ze vonden mij een leuke fan. Ze zeiden dat ik een T-shirt zou krijgen, maar ter plaatse kwam de moeder van Taylor Swift naar mij toe en zij vertelde aan mij dat ik Taylor mocht ontmoeten. Het was dus een verrassing. Het was heel gaaf."

En deze week ziet ze de Amerikaanse artiest dus weer live. "Ik ben wel zenuwachtig voor de concerten. Ik weet niet waarom", vertelt Lotte. "Ik weet al wat ik ga aantrekken. Ik maak zelf outfits van Taylor Swift na en mensen zeggen ook dat ik op haar lijk. 4 juli trek ik in ieder geval een zelfgemaakte zwarte bodysuit met een rode slang aan. Dit is een van de outfits die Taylor ook zelf aantrekt tijdens het concert."

Taylor Swift geeft een economische boost

Taylor Swift-deskundige Annelot Prins doet wetenschappelijk onderzoek naar diverse beroemdheden, onder wie Taylor Swift. Volgens Annelot is Taylor Swift niet alleen een muzikant, maar ook een fenomeen: "Ze is namelijk ook een grote celebrity en zakenvrouw, en ook miljardair. Ik vind dat superinteressant."

Volgens de expert bestaat er zelfs een Taylor Swift-effect als de zangeres in een land komt optreden: "Als Taylor ergens optreedt, gaan onder andere de hotelprijzen omhoog. Zij geeft de economie dus een boost. Het is interessant dat het zo veel geld oplevert. Het gaat om miljarden. In Engeland werden de inflatiemaatregelen aangepast toen zij kwam. Anders leek het alsof de inflatie enorm was toegenomen. Maar het komt dus door haar concerten."

Relevant blijven

Maar wat maakt Taylor Swift dan zo speciaal? "Ze blijft relevant. Taylor probeert nieuwe genres uit, maar ze blijft ook hangen bij haar oude muziek. De thematiek blijft hetzelfde. Ze verliest haar fans van het eerste uur niet, ondanks dat ze zichzelf blijft vernieuwen. Mensen kunnen zich goed herkennen in haar nummers. Ze schrijft onder meer over haar relaties. De zangeres voelt als het ware als je buurmeisje, ondanks haar grote populariteit.", aldus Prins.