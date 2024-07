Tickets Taylor Swift voor bizarre bedragen doorverkocht: prijzen tot ruim 7500 euro

Kaartjes voor de concerten van Taylor Swift in Amsterdam worden voor waanzinnige bedragen doorverkocht. Dat meldt Kortingscode.nl, op basis van gegevens op verkoopsite Viagogo. Tickets in de doorverkoop zijn gemiddeld meer dan tien keer zo duur als de originele prijs. De Amerikaanse zangeres staat op 4, 5 en 6 juli in de Johan Cruijff Arena.

Mocht je tijdens de officiële kaartverkoop mis hebben gegrepen, dan moet je flink in de buidel tasten om alsnog naar de Europese Eras Tour van de Amerikaanse zangeres te kunnen gaan. Het goedkoopste kaartje wordt momenteel aangeboden voor 261 euro. Je zit dan in vak 416, schuin achter het podium, waar je dan ook vol tegenaan kijkt.

Mocht je dat nou zonde van je geld vinden, dan kan een stoel in vak 121 je misschien wel bekoren. Daar leg je een schamele 7.621 euro voor neer. Je zit dan wel alleen, maar je hebt wel vrij zicht op het podium. Is je budget iets kleiner, dan kun je bijvoorbeeld voor bijna 6.000 euro in vak 120 zitten of voor een kleine 4.000 euro in vak 126.

Voor staanplaatsen leg je ook flink wat neer: ruim 900 euro. Maar dan sta je, met wat duw- en trekwerk, wel vlak bij het podium.

Het goedkoopste ticket voor de concerten in Amsterdam via de officiële verkoop bedroeg 54,88 euro.