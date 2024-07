Amsterdam waarschuwt Taylor Swift-fans zonder kaartje: 'Kom niet, je hoort niks'

De gemeente Amsterdam heeft fans van Taylor Swift gewaarschuwd: rond de Johan Cruijff ArenA mag niet gekampeerd worden. Met drie uitverkochte concerten op donderdag, vrijdag en zaterdag, verwachten de autoriteiten dat sommige fans van plan zijn om de nacht door te brengen in de openbare ruimte om een goed plekje te bemachtigen. Dit is echter verboden.

In Argentinië bivakkeerden enkele toegewijde fans maandenlang bij het stadion waar Taylor Swift zou gaan optreden, te zien in bovenstaande video.

Met 55.000 bezoekers per avond worden de concerten van Taylor Swift een gigantisch evenement. De gemeente benadrukt dat kamperen niet is toegestaan en dat fans zonder kaartje beter thuis kunnen blijven.

"Het dak van de ArenA is dicht. U hoort en ziet dus niks van Taylor Swift of het concert," aldus de gemeente. Ook het gebruik van drones is verboden rond het stadion.

Maatregelen voor bezoekers

Amsterdam neemt verschillende maatregelen om de drukte in goede banen te leiden. Zo worden er extra metro's ingezet en wordt de toestroom naar de stations gefaseerd. Tekstkarren rondom de ArenA geven bezoekers aanwijzingen over de drukte en de locaties van de EHBO-posten.

Bij extreme drukte kunnen de verkeerslichten rond het stadion op rood worden gezet om de toestroom te reguleren. Volgens de gemeente zijn dit soort maatregelen niet ongewoon bij uitverkochte evenementen in de Johan Cruijff ArenA.

Hart van Nederland/ANP