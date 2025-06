Steeds meer jonge klanten naar platenzaken: 'Verzamelaars van de toekomst'

Het wordt steeds drukker in de platenzaken in Nederland, en dat komt voornamelijk door jongeren die steeds vaker hun geld uitgeven aan vinyl. Dat blijkt uit de Muziekmonitor van de NVPI, die voor het eerst onderzoek deed naar hoe Nederlanders van verschillende leeftijden nieuwe muziek ontdekken.

Opvallend is dat 15 tot 17-jarigen het vaakst in de platenzaak te vinden zijn, al verbaast Wilco de Bruin, eigenaar van platenzaak Variaworld in Utrecht, dat helemaal niet. "Het zijn de verzamelaars van de toekomst."

Op de plek van de failliete elektronicazaak BCC op de Kerkbrink bouwt het Hilversumse museum Beeld & Geluid een uitgebreid muziekdepot met een miljoen cd's en 500.000 lp's. Alles wat ooit op vinyl en muziek is verschenen in Nederland krijgt een plekje en is straks door iedereen te beluisteren. Hart van Nederland nam een kijkje bij de verhuizing op woensdag, is te zien in bovenstaande video.

Uit de muziekmonitor blijkt dat jongeren voornamelijk muziek kopen op vinyl, omdat ze het "leuk vinden om muziek fysiek te bezitten". Wilco begrijpt dat wel. "Muziek op streamingdiensten als Spotify is niet van jou. Een plaat wel", aldus Wilco. Daarnaast is het aanschaffen van vinyl volgens hem ook een hele beleving. "Je koopt een lp, je gaat thuis op de bank zitten en zet die plaat op. En dan ga je het beleven."

'Fleetwood Mac erg populair'

Er wordt niet alleen gezocht naar platen van artiesten die momenteel populair zijn onder de jeugd, zoals Taylor Swift en Billie Eilish, maar ook naar artiesten die in de vorige eeuw populair waren. "Fleetwood Mac is bijvoorbeeld erg in trek, met name de tweedehands platen. Die zijn natuurlijk ontzettend zeldzaam, vandaar dat ze tweedehands ook vaak duurder uitvallen dan een nieuw exemplaar."

Wilco ziet ook dat cd's blijven verkopen, al is dit wel bij een oudere doelgroep. Jongeren geven toch de voorkeur aan vinyl, en dat zal volgens de platenliefhebber voorlopig ook niet veranderen. "De trend is 10 jaar geleden al ingezet, en die populariteit blijft wel. Iedereen die nu koopt, is een verzamelaar van de toekomst."

Met de Muziekmonitor heeft NVPI Muziek voor het eerst op grote schaal onderzoek gedaan naar het muziekgebruik in ons land. Via marktonderzoeksorganisatie GfK kregen 2000 respondenten vanaf 13 jaar vragen en stellingen over muziek voorgelegd.