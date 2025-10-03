Terug

Fans van Taylor Swift breken opnieuw record: zangeres lijkt niet te stoppen

Muziek

Vandaag, 15:12

De muziekwereld lijkt in de ban van Taylor Swift. Nu de zangeres haar album The Life of a Showgirl heeft uitgebracht, overspoelen haar fans, zogenoemde swifties, het internet en de streamingdiensten. Swiftoloog Annelot Prins legt uit hoe de zangeres keer op keer wereldwijd de aandacht weet te trekken.

Volgens haar heeft Swift op meerdere vlakken zelfs popiconen als Prince, Elvis Presley en Madonna ingehaald. Zo werd ze in 2023 de eerste muzikant die miljardair werd door enkel haar muziek en optredens. "Haar hele carrière draait om het verbreken van records. Sommige hardcore swifties spelen daarin een cruciale rol door een album de hele dag op repeat te zetten", vertelt ze aan Radio 538.

Volgens Prins zit de kracht van de zangeres niet alleen in haar muziek "Swift is supergoed in onze aandacht trekken, die aandacht omzetten in geld en dat geld in haar carrière steken. We blijven over haar praten, we blijven met haar bezig. Wie is dit? Waarom zijn we er nog steeds mee bezig? Waarom blijft ze alleen maar groeien?"

Deze zomer worstelden fans van Taylor Swift in Amsterdam voor een mooi plekje bij een van de liveshows van de wereldster:

2:17

Meer dan muziek

Nog vóór de release schreef The Life of a Showgirl al geschiedenis. Het album werd door ruim 5,6 miljoen fans gepre-saved. Het is het eerste album ooit dat daarmee op Spotify de grens van 5 miljoen voorbij gaat. Daarmee verbreekt Swift haar eigen mijlpaal uit 2024, toen The Tortured Poets Department verscheen. De nieuwe albums van Swift zijn uitgegroeid tot complete evenementen. Wereldwijd worden in bioscopen releaseparty's georganiseerd, waar fans als eerste de nieuwe videoclip (The Fate of Ophelia) en exclusieve backstagebeelden te zien krijgen.

Opvallend genoeg is Prins zelf geen fan van de zangeres, ze vindt vooral de hype interessant. "Ik ben niet naar haar toegekomen omdat ik haar muziek zo mooi vond of er enorm door geraakt werd, maar omdat ik merkte dat heel veel mensen over haar praatten en hele sterke gevoelens hebben." Zelf voelt ze weinig met celebritycultuur. "Uiteindelijk zijn het mensen net als jij en ik, het is gewoon een beetje vreemd. Misschien ben ik daarom in celebrity studies ben geëindigd, omdat ik het niet snap."

