Taylor Swift spreekt Nederlands tijdens eerste concert in negen jaar tijd

Het eerste concert van Taylor Swift wordt bejubeld door fans en de Nederlandse media. De Amerikaanse zangeres stond donderdagavond voor het eerst in negen jaar weer op de planken in Nederland. Swift sprak gedurende avond meerdere keren in het Nederlands.

Op sociale media hoef je niet ver te zoeken om blije Swifties, zoals de fans van de zangeres zichzelf noemen, te vinden. "The best night!", laat Iris weten.

Ook Nel heeft een mooie tijd achter de rug: "Bedankt voor de geweldige avond", schrijft ze op X.

Niet alleen de fans zijn lyrisch, maar ook de Nederlandse media hebben lovende woorden voor Swift. De Telegraaf kopt: "Taylor Swift vlamt in Amsterdam". Het AD heeft een actiefoto van de popster op de voorpagina gezet: "Taylor Swift: één met de ArenA". In een recensie van de krant krijgt het concert vijf sterren: "Grootste muziekster van dit moment benadert de perfectie", valt er te lezen. Ook Het Parool is enthousiast: "Zangeres maakt status als grootste popster van de planeet waar".

Nederlands tintje

Taylor Swift zou Taylor Swift niet zijn als ze geen persoonlijke touch zou aanbrengen aan haar optreden. Aan het begin van het concert begroette zij haar fans in het Nederlands: "Leuk jullie allemaal te zien", zei de Amerikaanse zangeres. "Amsterdam, welkom bij The Eras Tour!" De woorden van Swift werden onthaald door luid geklap van de tienduizenden aanwezigen.

Nederlandse fans hebben sinds 2015 moeten wachten op een concert van de zangeres. "Het is bijna een decennium geleden", zei Swift – nu in het Engels – op het podium. De zangeres heeft de Nederlandse Swifties gemist. "Jullie zien er beter uit dan ooit. Jullie zien er geweldig uit."

In de loop van het optreden droeg ze ook vaker de kleur oranje. Zoals tijdens het 1989-gedeelte van haar concert:

Swift sloot de avond ook af in het Nederlands: "Dankjewel".

Suprise songs

Voor de echte fans was het geen verrassing meer hoe de show eruit zou zien, het was inmiddels de 110e show van haar wereldtour. Swift kon ze alleen nog verrassen met welke outfits ze dit keer aan had en hoe het surpriseblokje eruit zou zien. Tijdens de eerste show waren dat mash-ups van Guilty as Sin? en Untouchable en The Archer en Question...?.

De 34-jarige zangeres speelde zo'n 3,5 uur en bracht tientallen nummers ten gehore. De show van haar Eras Tour bestaat uit blokken van de verschillende tijdperken uit haar carrière.

Swift staat ook vrijdag en zaterdag in het Amsterdamse stadion. In totaal komen er zo'n 165.000 mensen. Het Europese deel van haar wereldtournee duurt tot eind augustus.