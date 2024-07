Taylor Swift keert na negen jaar terug naar Nederland voor uitverkochte shows

Are you ready for it? Zangeres en pop-icoon Taylor Swift treedt na meer dan negen jaar weer op in Nederland. Vanaf donderdagavond geeft de wereldberoemde zangeres drie uitverkochte concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, met een publiek van telkens zo'n 55.000 fans.

Om de drukte aan te kunnen, worden er extra maatregelen genomen in het openbaar vervoer. Zo maken NS-treinen een extra stop bij het stadion en zet de Amsterdamse vervoerder GVB drie extra metro's in. Fans uit heel Nederland en zelfs België reizen af naar de hoofdstad, waarbij vervoerder Flixbus een toename in het aantal boekingen vanuit Brussel ziet.

De gemeente Amsterdam waarschuwt fans dat het verboden is om rondom de ArenA te kamperen voor een goede plek bij het podium. Daarnaast heeft het geen zin om zonder kaartje naar het stadion te komen, aangezien het dak gesloten blijft en er geen mogelijkheid is om iets van het concert te zien of horen, ook niet met drones.

Eras Tour

Het concert van donderdag markeert de 110e show van Swifts immens populaire en bejubelde Eras Tour. De fans kunnen zich opmaken voor hun 'Wildest Dreams' tijdens de 3,5 uur durende show. Fans zonder kaartje mogen buiten de stadion geen eigen feestje bouwen, dit op last van de gemeente. In veel buitenlandse steden gebeurde dat wel.

Haar laatste optreden in Nederland was negen jaar geleden. In juni 2015 stond ze met haar 1989-tour in de Ziggo Dome stond. Sindsdien is haar populariteit enorm gestegen.

De 34-jarige zangeres heeft met haar laatste albums talloze records gebroken en bereikt wereldwijd de top van de hitlijsten. Op Spotify heeft ze bijna honderd miljoen maandelijkse luisteraars, waarmee ze na The Weeknd de meest beluisterde artiest is.

Het verkrijgen van kaartjes voor de concerten was geen eenvoudige opgave. Fans, ook wel 'swifties' genoemd, moesten zich vorig jaar al inschrijven voor een loting om kans te maken op tickets. Bezoekers reizen van heinde en verre naar Amsterdam, met pendelbussen vanuit onder andere Twente die fans na verschillende stops naar de ArenA en weer terug naar huis brengen.

Geld in het laatje

De Eras Tour heeft wereldwijd al meer dan een miljard dollar opgebracht met in totaal 152 concerten. Steden waar Swift optreedt, profiteren van een aanzienlijke economische impuls. Zo leverden de concerten in Londen de Britse economie maar liefst 1 miljard pond op, een trend die naar verwachting ook in Amsterdam zal doorzetten.