Duizenden fans in rij bij Amsterdam ArenA voor Taylor Swift-merchandise

Duizenden Taylor Swift-fans staan woensdagmiddag urenlang in de rij bij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam om merchandise van de Amerikaanse popster te bemachtigen. Vanaf donderdag geeft Swift concerten in het stadion, waar per avond 55.000 bezoekers worden verwacht.

Een dag eerder is de truck met merchandise al geopend, op een grasveld naast de ArenA. Tussen 12.00 uur en 20.00 uur kunnen de zogeheten Swifties er terecht. De fans moeten er wel wat voor over hebben om een T-shirt of hoodie van hun idool te scoren: de rij duurt ongeveer drie uur, zo laten meerdere wachtenden weten. Sommige fans hebben hun kampeerstoel meegenomen.

Kamperen

In het ArenA-gebied zijn verder alvast enkele borden neergezet, die bezoekers erop wijzen dat kamperen niet is toegestaan. De borden melden ook dat de concerten zijn uitverkocht en dat het geen zin heeft zonder kaartje alsnog naar het stadion te komen. Ook roept de ArenA op de website op niet eerder naar het stadion te komen "dan de concertdatum op jouw ticket".

Handhavers van de gemeente zullen in de gaten houden of de fans zich aan het kampeerverbod houden, zo liet de gemeente eerder weten. Als het om grote groepen fans gaat die overnachten, wordt geschakeld met de politie.

ANP