Enorm druk bij verkooppunt Taylor Swift-spullen: dubbele bezetting personeel

Het is ontzettend druk rondom de ArenA, en dan moet de reeks concerten van superster Taylor Swift nog van start gaan. Voor de verkoop van de merchandise van de Amerikaanse zangeres is twee keer zoveel personeel ingezet dan bij andere concerten. Arnoud Maas, eigenaar van Arnie Merch, heeft deze dagen 170 mensen aan het werk in en buiten de Johan Cruijff ArenA. "Normaal gesproken hebben we iets van tachtig mensen in dienst."

De shirts, hoodies, truien, tasjes en armbandjes van de populaire zangeres vinden gretig aftrek bij het verkooppunt buiten de ArenA, waar Taylor Swift donderdagavond haar eerste van de drie concerten geeft. Arnie Merch verzorgt de verkoop van alle merchandise bij alle concerten in het Amsterdamse stadion, maar ook in de Ziggo Dome en AFAS Live. Volgens Maas zijn er al vier volle trucks met merchandise gebracht en komen er weer nieuwe als de items op zijn.

Honderden fans al vroeg in de rij

Voordat de verkoop donderdag begon, stonden er alweer een paar honderd Swifties in de rij. Het verkooppunt was voor opening afgezet met zwarte schermen, die even voor 10.00 uur werden weggehaald. Daarop wees een medewerker de eerste mensen in de rij toe aan een van de verkopers achter de toonbank.

Ook woensdag was het al erg druk bij de merchandise en wachtten duizenden fans wel drie uur totdat ze aan de beurt waren. De Swifties slaan soms flink in. Eentje moest 355 euro afrekenen voor onder meer een trui, meerdere t-shirts, een tas en armbandjes. Ze vertelde dat ze ook voor vrienden heeft ingeslagen.

Diep in de buidel tasten

De prijzen voor de merchandise variëren van 80 euro voor een hoodie tot 45 euro voor een t-shirt. Een stoffen tasje kost 30 euro en een armbandje 35. Hoeveel geld er met de verkoop wordt omgezet, zegt Maas niet te weten. Volgens hem gaat het grootste deel van de omzet naar Taylor Swift en een klein deel naar de ArenA. "Het is goede business."

Het was geen probleem om voldoende personeel te vinden voor de verkoop van de Taylor Swift-merchanise, zegt Maas. "We hebben wel duidelijk gemaakt dat het geen gratis ticket is voor het concert. Maar als je binnen staat, dan krijg je er wel wat van mee.