André van Duin neemt oeuvreprijs in ontvangst bij Buma NL Awards

André van Duin heeft maandagavond tijdens de Buma NL Awards een oeuvreprijs in ontvangst genomen. Zijn langdurige bijdrage aan de Nederlandstalige muziekcultuur werd bekroond met de Hollandse Meester Award. "Het is ook een beetje de leeftijd. Als je het maar lang genoeg volhoudt, dan krijg je vanzelf een oeuvreprijs", vertelt de 78-jarige zanger in gesprek met het ANP.

"Ik heb het ook lang volgehouden. Ruim zestig jaar. Er zijn niet zo veel artiesten die dit nog doen tegenwoordig. Echt lange carrières zijn er tegenwoordig niet meer. Vroeger was het belangrijk om een hele lange carrière te hebben. Nu maak je een paar hits. Het is veranderd. Ik ben wel trots op mezelf."

De organisatie laat weten met de prijs een eerbetoon te brengen "aan iemand die ons decennialang heeft laten lachen, ontroeren en samenbrengen".

Yves Berendse

André van Duin stond gedurende zijn carrière 28 keer op nummer 1 in de Nederlandstalige Top 20. Hij behaalde met 41 nummers de Top 40, waarvan drie op nummer 1 belandden.

André van Duin maakt vaker indruk, zo sprak hij tijdens zijn toespraak op de Dam enkele jaren geleden zijn dankbaarheid uit over dat het feit hij in vrijheid kan leven:

Yves Berendse was de grote winnaar bij de Buma NL Awards. De zanger ontving voor zijn duet met Emma Heesters, Alleen met jou, een prijs voor de meest succesvolle single van 2025. Berendse, die meeschreef aan het nummer Spijt is voor later van Martin Moreiro, belandde hiermee op de derde plaats in dezelfde categorie. Daarnaast kreeg Berendse met het nummer Terug in de tijd in samenwerking met Xenox de award voor de succesvolste kroeghit. Voor het nummer nam hij ook een nieuwe prijs, De Gouden Parel, in ontvangst.

De zestiende editie van de muziekprijzen vond maandagavond in Tilburg plaats in Poppodium 013.

ANP/Hart van Nederland