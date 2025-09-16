Gratis Spotify-gebruiker? Deze handige functie krijg je er nu bij

Spotify voert deze week een opvallende wijziging door voor gebruikers met een gratis account. Voortaan kun je in de app zelf nummers opzoeken en direct afspelen, zonder afhankelijk te zijn van de shufflefunctie binnen een afspeellijst.

Tot nu toe konden gratis gebruikers alleen via afspeellijsten naar muziek luisteren, waarbij nummers willekeurig werden afgespeeld. Wilde je bijvoorbeeld een liedje van The Weeknd horen, dan moest je hopen dat het juiste nummer voorbij zou komen in een afspeellijst waar zijn muziek in zat. In de webversie van Spotify kon dit al wél handmatig, maar nu dus ook in de app.

Ongeveer 9 miljoen mensen in Nederland gebruiken Spotify, zowel betalend als gratis. Voor de gratis gebruikers betekent deze update dat ze meer controle krijgen over wat ze luisteren. Daarnaast kunnen ze nu ook songteksten bekijken en zelf een afbeelding kiezen voor hun playlists.

Toch blijven er beperkingen bestaan voor wie geen betaald abonnement heeft. Zo worden er nog steeds advertenties afgespeeld tussen de nummers door, is de geluidskwaliteit lager en kun je niet onbeperkt nummers overslaan .