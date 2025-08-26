Terug

Spotify verrast gebruikers met nieuwe functie: zo werkt het

Tech-nieuws

26 aug 2025, 16:19

Wie denkt dat muziekstreamingsdienst Spotify alleen bedoeld is om muziek te luisteren, heeft het mis. Het platform rolt deze week een nieuwe berichtenfunctie uit. Daarmee kun je je favoriete nummers of albums rechtstreeks delen met andere gebruikers.

De functie is bedoeld voor gebruikers van 16 jaar en ouder, en is beschikbaar voor zowel gratis als premium gebruikers. Zij kunnen straks een-op-een gesprekken met elkaar voeren via Spotify. Berichtverzoeken kunnen ook geweigerd worden.

Volgens persbureau Reuters had Spotify eerder een vergelijkbare berichtenfunctie, maar die werd in 2017 geschrapt omdat er weinig gebruik van werd gemaakt. Of het dit keer wel een succes gaat worden, is dus maar de vraag.

ANP

