Met dit trucje omzeil je de prijsverhoging van Spotify

Vanaf 1 mei worden alle Spotify-abonnementen duurder. Sommige gebruikers gaan wel vier euro per maand meer betalen. Maar er is een slimme truc om deze prijsverhoging te omzeilen, zo ontdekte iCreate.

De nieuwe prijzen van Spotify Premium zijn fors. Een individueel abonnement gaat van 10,99 naar 12,99 euro per maand. Duo-gebruikers betalen straks 17,99 in plaats van 14,99. Gezinnen zijn het hardst de pineut: zij betalen vanaf mei 21,99 per maand. Dat is vier euro duurder dan nu. Ook studenten zijn de klos: zij gaan van 5,99 naar 6,99 euro.

Luister jij ook Nederlandse muziek op Spotify? De muziek wordt steeds populairder, waarom zie je in bovenstaande video van Nieuws van de Dag.

Wat veel mensen niet weten: Spotify biedt een zogenoemd 'Basic-abonnement' aan. Dat is een goedkopere versie van Premium, waarmee je tóch de oude prijs blijft betalen. Het werkt bijna hetzelfde. Je luistert zonder reclame, je kunt muziek downloaden en offline luisteren. Het enige verschil: je krijgt er geen luisterboeken meer bij.

Alleen voor bestaande klanten

Het Basic-abonnement is alleen beschikbaar voor mensen die nu al Spotify Premium gebruiken. Nieuwe klanten komen hier niet voor in aanmerking.

De prijzen van Basic blijven gelijk aan de huidige tarieven:

Individual: 10,99 euro per maand

Duo: 14,99 euro per maand

Family: 17,99 euro per maand

Zo stap je over naar Basic

Wil je overstappen naar Basic? Ga dan naar je accountpagina op Spotify. Klik op 'Je abonnement beheren' en kies 'Abonnement wijzigen'. Daar kun je de Basic-versie van je Premium-abonnement selecteren. Maar let op: je mag dit maar één keer doen. Als je later teruggaat naar Premium of opzegt, kun je niet opnieuw voor Basic kiezen.