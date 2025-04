Pridevlaggen verboden bij Songfestival: artiesten mogen alleen met nationale vlaggen zwaaien

Alleen nationale vlaggen zijn nog toegestaan voor de artiesten die dit jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Basel. Zij mogen op het podium of in de Green Room niet met een regenboog- of andere pridevlag zwaaien, bevestigde songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU) na berichtgeving hierover van de Deense omroep DR.

Zanger Claude doet dit jaar mee voor Nederland. Bekijk in de video hierboven het nummer.

Als deelnemende artiesten de regels overtreden kan dat gevolgen hebben. Om wat voor sancties het gaat, is niet duidelijk.

Buiten het podium geldt een vrijer vlaggenbeleid. Alle vlaggen die volgens de Zwitserse wet zijn toegestaan, mogen worden gebruikt. Dat geldt straks ook voor het publiek in de arena. Fans mogen wel een pridevlag meenemen, net als bijvoorbeeld een Europese vlag of Palestijnse vlag.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Vorig jaar waren er in Malmö veel klachten over het vlaggenbeleid. Sommige fans moesten aan de deur afwijkende vlaggen, zoals de regenboogvlag of de Europese vlag, inleveren. De Zwitserse winnaar Nemo stelde dat hen de non-binaire vlag niet op het podium mocht meenemen. De non-binaire artiest moest de vlag "naar binnen smokkelen".

Ook in voorgaande jaren waren er veel artiesten die naast hun nationale vlag ook een pridevlag mee hadden. Dat deed S10 bijvoorbeeld tijdens het begin van de songfestivalfinale in Turijn in 2022.

ANP