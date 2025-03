Joost Klein zegt beelden te hebben van songfestivalincident: 'Misschien ooit op YouTube'

Joost Klein beweert beelden te hebben van het incident waardoor hij werd gediskwalificeerd op het Eurovisie Songfestival. Dat vertelt de zanger in een interview met de Britse krant The Guardian. Hij overweegt de beelden ooit op zijn eigen YouTube-kanaal te delen.

Volgens Klein laten de beelden zien dat er helemaal niets is gebeurd. Hij vertelt dat hij nog steeds wacht op uitleg van de EBU over zijn uitsluiting. Het interview is een nieuw hoofdstuk in de diskwalificatie-rel, die de gemoederen al bijna een jaar bezighoudt.

Daarnaast herhaalt Klein dat er geen veilige sfeer hing tijdens het songfestival en ze geen privacy hadden. Volgens de zanger gedroegen sommige delegaties van internationale omroepen zich op een intimiderende manier.

Gebrek aan bewijs

Klein werd vorig jaar uitgesloten van de finale van het songfestival na een aanvaring met een cameravrouw backstage. Half augustus werd bekend dat de Zweedse aanklager hem niet zou vervolgen voor bedreiging wegens gebrek aan bewijs. Ondanks de ophef bleek het nummer waarmee Klein naar Malmö was afgereisd, Europapa, wel bijzonder populair in zowel binnen- als buitenland.

Even leek het er zelfs nog op dat de Fries dit jaar opnieuw zou onze inzending zou worden, maar in mei staat Claude namens Nederland op het Eurovisie Songfestival.