Goed nieuws voor K3-fans: extra shows in Nederland en België

Het originele K3-trio gaat extra concerten geven in Rotterdam en Antwerpen. De eerste reeks concerten die onlangs werd aangekondigd, was binnen no-time uitverkocht. Daarom komen er vanaf 7 april 2026 extra shows van Karen, Kristel en Kathleen in Rotterdam Ahoy. Vanaf 21 mei 2026 worden er extra shows gegeven in het Sportpaleis in Antwerpen.

Een woordvoerder kan niet zeggen om hoeveel optredens het precies gaat. Bij de vorige reeks werden in een paar uur tijd 300.000 tickets verkocht voor 22 shows.

Superfan Sven wist twee kaarten scoren voor de eerste reeks reünieconcerten met de originele K3-leden. Zijn reactie zie je in de video bovenaan.

De kaartverkoop voor mensen die zich al hebben geregistreerd, begint maandagochtend. Voor de rest van het publiek zijn dinsdag vanaf 13.00 uur de resterende tickets in de verkoop.

ANP