K3-fans opgelet! Gert Verhulst hint op extra reünieconcerten

Gert Verhulst onderzoekt of er nog meer K3-reünieconcerten kunnen worden aangekondigd. Volgens de Studio 100-baas is er nog altijd "heel, heel veel vraag" naar kaartjes, zegt hij vanmorgen bij de 538 Ochtendshow van Radio 538. Maandag zijn in een recordtempo alle 300.000 tickets verkocht.

Gert Verhulst was dinsdagmorgen te horen bij de 538 Ochtendshow op Radio 538. Bekijk in de bovenstaande video het hele gesprek.

"We zijn aan het kijken of er nog mogelijkheden zijn. Tickets worden al aangeboden voor woekerprijzen, dat is natuurlijk niet de bedoeling", stelde Verhulst, die tegelijkertijd de verwachtingen temperde over het aantal mogelijke extra concerten. "Als er nog shows bij kunnen, zal het om één of twee shows gaan. Zeker geen tien zoals het er nu uitziet."

"Maar we zijn aan het kijken, want ik voel dat er echt nog heel, heel veel vraag is", vervolgde Verhulst. "Het zou jammer zijn als de mensen niet kunnen komen kijken." Hij neemt de regie op zich voor de veertien shows in Antwerpen en acht shows in Rotterdam die eind 2025 en begin 2026 plaatsvinden. Ook andere voormalige teamleden van het oude K3, zoals muzikaal leider Miguel Wiels, keren terug.

Hart van Nederland / ANP