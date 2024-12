In dit pand in Nuenen zit het best bewaarde sinterklaasgeheim

Bijna niemand weet het maar in een oud pand aan de Jonkheer Hugo van Berckellaan in Nuenen zit al zo'n 40 jaar het best bewaarde sinterklaasgeheim van Nederland. Dit is namelijk dé plek waar vandaan Sinterklaas alle brieven van kindjes die aan hem zijn geadresseerd, worden beantwoord. Mooie brieven, droevige verhaaltjes, verlanglijstjes en opvallend veel fopspenen... de 'schrijfpieten' hier zien alles voorbij komen. Met Pakjesavond voor de deur is het nog even hard werken om post, met alleen maar 'Sinterklaas' erop, te voorzien van een antwoord.

Tientallen jaren geleden werd dit Sinterklaashuis bedacht door medewerkers van het toenmalige PTT Post. In de beginjaren kregen de schrijfpieten nog zo'n 20.000 brieven binnen, 10 jaar geleden was dit al 12.000 en nog gaat het om nog maar 4000 tot 5000 brieven.

Toch blijft het hard werken. Hart van Nederland ging langs bij de schrijfpieten. In bovenstaande video zie je hoe het sinterklaashuis eruitziet.