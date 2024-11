ZIEN: Sinterklaas komt aan in de rest van het land

De landelijke intocht was vorige week, maar de goedheiligman laat ook de rest van het land niet in de steek. Hij zwaaide vandaag 'hallo' van Tiel tot Alteveer. En dat vonden ze daar een hele eer.

Hij komt, hij komt! Die lieve goede Sint!

Hij ging door weer en wind, en is overal even goed gezind.

Allerlei dorpen en steden konden de goedheiligman welkom heten.

In Tiel was het even zweten.

De oldtimer van de Sint kwam daar niet vooruit.

Terwijl hij in Alteveer arriveerde met een oorverdovend motorgeluid.

In veel huizen speelt de spanning nu echt parten.

Het sinterklaasseizoen betekent vol verwachting kloppende harten.