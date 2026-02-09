Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Grote drukte bij inschrijving: Vierdaagse helemaal uitverkocht

Grote drukte bij inschrijving: Vierdaagse helemaal uitverkocht

Evenementen

Vandaag, 11:35

Link gekopieerd

De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is volledig uitverkocht. Tijdens de tweede inschrijfperiode, die maandagochtend van start ging, waren nog 2362 startbewijzen beschikbaar. In totaal konden 47.000 deelnemers zich inschrijven.

De organisatie meldt dat wandelliefhebbers die in de digitale wachtrij stonden te maken kregen met technische problemen. Over de aard daarvan volgt later nog een toelichting.

Benieuwd hoe de Vierdaagsekruisjes worden gemaakt? Dat zie je in deze video:

Zo worden de Vierdaagsekruisjes gemaakt
1:03

Zo worden de Vierdaagsekruisjes gemaakt

Wachtlijst

Belangstellenden die geen startbewijs hebben kunnen bemachtigen, kunnen zich aanmelden voor een wachtlijst. Van dinsdag tot en met vrijdag 5 juni is het mogelijk om startbewijzen over te dragen via het officiële platform van de organisatie. De Nijmeegse Vierdaagse wordt dit jaar gelopen van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vierdaagse bijna uitverkocht: dit moet je weten als je nog een startbewijs wilt
Vierdaagse bijna uitverkocht: dit moet je weten als je nog een startbewijs wilt
Stichting Ambulance Wens liet al 25.000 wensen in vervulling gaan
Stichting Ambulance Wens liet al 25.000 wensen in vervulling gaan
Van deze bekende namen hebben we afscheid moeten nemen in 2025
Van deze bekende namen hebben we afscheid moeten nemen in 2025
Normaal wordt hier in Malden gevoetbald, nu is het de Vierdaagsecamping
Normaal wordt hier in Malden gevoetbald, nu is het de Vierdaagsecamping
4Daagse in het Hart: dit is waarom deze editie extra zwaar én mooi is voor 2 vrienden
4Daagse in het Hart: dit is waarom deze editie extra zwaar én mooi is voor 2 vrienden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.