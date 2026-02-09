Grote drukte bij inschrijving: Vierdaagse helemaal uitverkocht

De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is volledig uitverkocht. Tijdens de tweede inschrijfperiode, die maandagochtend van start ging, waren nog 2362 startbewijzen beschikbaar. In totaal konden 47.000 deelnemers zich inschrijven.

De organisatie meldt dat wandelliefhebbers die in de digitale wachtrij stonden te maken kregen met technische problemen. Over de aard daarvan volgt later nog een toelichting.

Benieuwd hoe de Vierdaagsekruisjes worden gemaakt? Dat zie je in deze video:

1:03 Zo worden de Vierdaagsekruisjes gemaakt

Wachtlijst

Belangstellenden die geen startbewijs hebben kunnen bemachtigen, kunnen zich aanmelden voor een wachtlijst. Van dinsdag tot en met vrijdag 5 juni is het mogelijk om startbewijzen over te dragen via het officiële platform van de organisatie. De Nijmeegse Vierdaagse wordt dit jaar gelopen van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli.