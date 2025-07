4Daagse in het Hart: dit is waarom deze editie extra zwaar én mooi is voor 2 vrienden

Vrienden Sebastiaan Ram (26) en Roel Veenstra (25) verloren beiden een dierbare aan kanker. Sebastiaan zijn moeder en Roel zijn opa. Nu lopen ze samen de Nijmeegse 4Daagse. Ze weten hoe het is als de ander het even moeilijk krijgt, en zo slepen ze elkaar door deze vier dagen heen. Maar, zeggen ze, het is vooral mooi om deze 4Daagse samen te lopen.

De twee vrienden halen namelijk geld op voor het Radboud Oncologie Fonds. "Mijn moeder overleed aan erfelijke darmkanker toen ik 14 jaar was", zegt Sebastiaan tegen Hart van Nederland. Roels opa overleed in februari. "In oktober zagen we dat het mis was. Met kerst wisten we: dit wordt zijn laatste. Niet veel later is hij overleden", aldus Roel.

In bovenstaande video zie je wat het verlies met de vrienden heeft gedaan en hoe ze deze 4Daagse beleven.