4Daagse in het Hart: Patrick verloor man Rob vlak voor 4Daagse en loopt nu met urn

Elk jaar stond Rob, de man van Patrick Simonis, hem op te wachten bij de Wedren. Maar in 2023 stond Rob er niet meer. Patrick verloor zijn man, een paar dagen voordat de Nijmeegse 4Daagse toen van start ging. Toch sloeg hij dat jaar niet over en liep hij alle 4 de dagen. Nu, 2 jaar later, is Rob niet echt weg: Patrick draagt hem elke 4Daagse weer met zich mee, in een kleine urn.

Patrick ging woensdag met een dragqueenkostuum over de finish. "Dat was echt Rob. Ik doe dit om hem te eren", zegt Patrick tegen Hart van Nederland. In bovenstaande video zie je hoe Patrick, met een urn bij zich en verkleed als dragqueen, over de finish komt.

4Daagse in het Hart In de serie 4Daagse in het Hart volgen we mensen die de liefde zoeken, gevonden hebben of juist zijn kwijtgeraakt. Want naast wandelen, brengt 4Daagse ook mensen samen, soms zelfs voor het leven.