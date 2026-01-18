Stichting Ambulance Wens liet al 25.000 wensen in vervulling gaan

Stichting Ambulance Wens heeft zondag voor de 25.000e keer een van de laatste wensen van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling laten gaan. De 49-jarige Wendy werd samen met haar dochters vanuit een hospice in Doetinchem naar het strand in Noordwijk aan Zee gebracht.

De stichting wist dat de mijlpaal eraan zat te komen, maar de vraag was op welke dag het zou zijn. "In de eerste weken van dit jaar kwamen er door winterse omstandigheden en sneeuwval minder wensen binnen dan gebruikelijk. In de afgelopen week volgden de aanvragen elkaar echter in hoog tempo op", aldus de organisatie.

Bij de 25.000 vervulde wensen wordt volgende week zaterdag uitgebreid stilgestaan tijdens een bijeenkomst in de Rotterdamse Laurenskerk. Daar wordt ook koning Willem-Alexander verwacht.

Kees Veldboer richtte de stichting in 2007 op. Hij overleed in 2021. Zijn zoon Kees Veldboer jr. is nu directeur. "Het getal is indrukwekkend, maar waar het echt om draait zijn de mensen en de families achter iedere wens", laat hij weten.

