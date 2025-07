91-jarige Willem beleeft 4Daagse nog één keer van dichtbij dankzij vervulde wens

Willem de Vries heeft de Nijmeegse Vierdaagse maar liefst 42 keer gelopen. Maar nu, op 91-jarige leeftijd en met Alzheimer, zit hij in een rolstoel. Toch was hij er vrijdag, op de laatste dag van de 4Daagse, opnieuw bij. Dankzij Stichting Ambulance Wens ging zijn grote wens in vervulling: nog één keer de unieke sfeer van het wandelevenement meemaken.

Willem is op een brancard naar de intocht gebracht, pal voor het Radboudumc in Nijmegen. Zijn brancard was rijkelijk versierd met gladiolen die andere wandelaars onderweg voor hem hadden verzameld. Omstanders en deelnemers begroetten hem hartelijk. Emoties waren zichtbaar, niet alleen bij Willem, maar ook bij zijn familie en de vrijwilligers.

De vervulling van Willems wens markeerde een bijzondere mijlpaal: het was de 24.000e wens die door Stichting Ambulance Wens is gerealiseerd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ontroerd

"Ik had niet meer gedacht het zo te mogen beleven," zegt Willem zichtbaar ontroerd. "En dat ik het zo mee mag maken zoals ik het nu meemaak."

De stichting, die ernstig zieke mensen hun laatste wensen helpt vervullen, werd in 2007 opgericht. Vrijwilligers, vaak uit de ambulancezorg, zetten zich in om mensen in hun laatste levensfase nog één onvergetelijke ervaring te geven.