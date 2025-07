'Mag ik even plassen?' Janneke beloont wc-helden van 4Daagse met cadeautje

Naar het toilet gaan tijdens de 4Daagse: het blijft gedoe. Janneke van Breukelen loopt voor het 5de jaar de 4Daagse en is als grapje ooit begonnen met presentjes voor mensen die hun toiletten openstellen voor lopers. Daar kreeg ze zulke leuke reacties op dat ze het nu elk jaar doet. Hart van Nederland liep donderdag met haar mee.

"In 2018 liep ik de 4Daagse voor het eerst, als begeleider van mijn tweeling die toen 12 was", vertelt de 48-jarige Janneke aan Hart van Nederland. "Met kinderen weet je nooit wanneer ze ineens móéten plassen. Soms kan je dan echt niet wachten tot de volgende dixie."

Om dat ongemak op te lossen, bedacht Janneke een plan: voor elke bewoner die hun toilet beschikbaar stelde een klein bedankje. "Een speldje, een knutseltje, iets liefs. En mensen reageerden daar zó enthousiast op."

Vaste 'plasplekjes'

Ondanks de toegenomen aanwezigheid van dixies en goede organisatie, kunnen de wachttijden flink oplopen. "Soms sta je gewoon twintig minuten in de rij. Dan vraag ik het liever aan mensen die in de tuin staan of ik even bij hun mag."

Langs de route ontstaan inmiddels vaste ‘plasplekjes’, weet Janneke. "Sommige mensen versieren hun toilet of zetten water en zuurtjes klaar. Anderen vragen er 50 cent voor – die slaan er een klein slaatje uit", lacht ze. "Maar het is allemaal onderdeel van die unieke 4Daagse sfeer."

Dit jaar heeft de wandelaar een medaille met toiletpotje met de passende tekst 'Thank you for making this shit happen'. Want volgens haar verdienen niet alleen de wandelaars een medaille, ook de mensen die hun toilet beschikbaar stellen.