Nieuw 4Daagselied zet Nijmegen op z’n kop: 'Ode aan de wandelaars en de stad'

De Nijmeegse 4Daagse is in volle gang en dat betekent: wandelschoenen aan, spieren los en... meezingen maar! Maar wat maakt een échte 4Daags-hit? Dat weet artiest Jean Klipping sr. wel. Hij heeft, samen met andere Nijmeegse artiesten, een nummer gemaakt. Benieuwd? Je hoort 'm in de video hierboven.

"Mijn zoon had een idee voor een Vierdaagselied", vertelt Knipping sr. aan Hart van Nederland. "Dat maakte ons meteen enthousiast. Ik heb het idee doorgespeeld naar De Sjonnies en Bennie Solo, en we zijn samen de studio ingedoken. Zo kwamen we tot dit nummer."

Het lied is gebaseerd op een origineel lied uit 1972. "Daar is later nog een nieuwe versie van gemaakt, maar wij hebben het nu weer helemaal naar het nu getrokken", vertelt Knipping. "Een goede combinatie tussen feest en tempo, want dat heeft een Vierdaagselied wel echt nodig."

Ode aan Nijmegen en lopers

Volgens Knipping is 4 Dagen Lang meer dan een feestnummer. "Het is echt een ode aan de wandelaars, de feestvierders en aan de stad Nijmegen zelf. Het nummer zorgt voor energie langs de route. Precies dat waar Nijmegen tijdens de 4Daagse al decennialang om bekend staat."

Met het opzwepende tempo en vrolijke refrein hoopt het team dat het een vaste waarde wordt tijdens de wandelweek. "Een goed lied moet je voeten in beweging houden en je hart raken. Dat is precies wat we met 4 Dagen Lang wilden bereiken."