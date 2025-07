Zussen lopen 4Daagse ter nagedachtenis aan opa: 'Hij loopt met ons mee'

Voor zussen Kyra en Dinzy Knuiman is de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar veel meer dan alleen een sportieve uitdaging. Ze lopen hun allereerste 4Daagse in herinnering aan hun opa Wim, die de tocht maar liefst twintig keer volbracht, maar helaas in 2018 overleed aan longkanker. Ze hopen zoveel mogelijk geld op te halen voor het Radboud Oncologie Fonds.

"Het is inmiddels jaren geleden, maar het voelt soms nog als de dag van gisteren", vertelt Kyra Knuiman aan Hart van Nederland. Zij loopt samen met haar zus Dinzy dit jaar de 4Daagse. Ze zijn opgegroeid langs de zijlijn van de 4Daagse. "We stonden altijd in Bemmel te wachten tot opa langskwam." Zelf lopen, daar dachten de zussen niet aan. Als kind zijn er pogingen geweest, maar het is nooit echt doorgezet.

In de voetsporen van opa

Opa Wim werd in 2018 ziek. "Hij had wat minder smaak, ging naar de dokter… en een paar maanden later was hij er niet meer", vertelt Kyra. Het was altijd al een wens van de zussen om eens in de voetsporen van opa te treden, en dit jaar gaat dat eindelijk gebeuren. De deelname kwam overigens nog onverwacht: "Ik was in eerste instantie uitgeloot, maar heb via teruggegeven registraties tóch een startbewijs kunnen bemachtigen. Pas in juni hoorde ik dat ik echt mee mocht doen."

Het wandelen heeft een dubbel gevoel. Tijdens de trainingen voelde Kyra het al: "Het is alsof opa erbij is. Hij wandelt met ons mee. We hopen deze week niet alleen de eindstreep te halen, maar ook herinneringen te maken die blijven, net zoals die van hem." Want nu zijn zij degene die door Bemmel lopen, "en dit keer staat onze moeder daar op ons te wachten. Dat wordt een emotioneel moment."