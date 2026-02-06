Volg Hart van Nederland
Vierdaagse bijna uitverkocht: dit moet je weten als je nog een startbewijs wilt

Vandaag, 21:18

De Nijmegse Vierdaagse is bijna uitverkocht. Tijdens de eerste inschrijfperiode van de Vierdaagse zijn er 44.638 tickets verkocht voor het Nijmeegse wandelevenement in juli. Dat betekent dat er nog 2362 startbewijzen te vergeven zijn. Die gaan komende maandag in de verkoop, laat de organisatie weten.

De eerste inschrijfperiode liep van 26 januari tot vrijdagmiddag 17.00 uur. Vooral in de eerste dagen was de belangstelling groot en werden massaal tickets gekocht. Wandelaars die nog mee willen doen, krijgen maandag hun laatste kans via de reguliere verkoop.

Het ophalen van de startbewijs voor het evenment is altijd een belangrijk moment. Bij 4Daagse-wandelaar Diana Willart ging het in 2024 helemaal mis en mocht ze officieel niet starten. Afgelopen editie heeft ze alles op alles gezet om dit keer wel op tijd te komen, hoe dat ging ze je hieronder:

Zo werkt de inschrijving maandag

Wil je nog een kaartje voor het wandelfestijn? Dan doe je er goed aan om maandag op tijd klaar te zitten achter je computer, tablet of telefoon. Vanaf 9.00 uur verschijnt op de homepage de knop ‘Inschrijven’. Om 10.00 uur worden alle deelnemers volledig willekeurig in een digitale wachtrij geplaatst. De organisatie adviseert om rustig te blijven wachten en de pagina vooral niet te verversen.

Het is belangrijk om vooraf je persoonlijke gegevens en registratienummer bij de hand te hebben. De kosten voor deelname bedragen 120 euro, hetzelfde bedrag als vorig jaar.

Geen ticket? Dit zijn je opties

Wie maandag geen startbewijs weet te bemachtigen, kan zich aanmelden voor de wachtlijst. Zodra de Vierdaagse is uitverkocht, is inschrijven daarvoor mogelijk via de website. Komt er een ticket beschikbaar, dan krijgt de eerstvolgende op de lijst automatisch een e-mail. Vanaf dat moment is er 12 uur de tijd om het ticket te accepteren en direct te betalen.

Deelnemers krijgen maximaal drie kansen via de wachtlijst. Wordt er drie keer niet op tijd gereageerd, dan volgt verwijdering van de lijst.

Daarnaast is er later nog een mogelijkheid via de officiële overdrachtsregeling. Nadat alle kaarten vergeven zijn tot en met vrijdag 5 juni 2026 om 17.00 uur kunnen deelnemers hun startbewijs anoniem overdragen via het platform van Stichting DE 4DAAGSE. Andere vormen van overdracht zijn niet toegestaan. Verwacht wordt dat het grootste aanbod pas in de laatste weken beschikbaar komt.

Door Redactie Hart van Nederland

