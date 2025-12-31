Van deze bekende namen hebben we afscheid moeten nemen in 2025

We hebben dit jaar afscheid moeten nemen van een hoop bekende namen. Onder meer Dieuwertje Blok, Ron Brandsteder, Loretta Schrijver en Gerard Cox zijn ons dit jaar komen ontvallen. In dit overzicht zetten we de mensen die in 2025 zijn overleden voor je op een rij.

Radiolegende Willem van Kooten (83), ook bekend onder zijn dj-naam Joost den Draaijer, is vrijdag 3 januari overleden. De voormalig radiopersoonlijkheid werd gezien als grondlegger van de hitradio in Nederland. Hij begon zijn carrière als radio-dj en was later programmaleider bij Radio Veronica en Radio Noordzee. In 2018 kreeg Van Kooten de Marconi Oeuvre Award.

Bert van der Lans (92), de recordhouder van de Nijmeegse Vierdaagse, is woensdagavond 15 januari overleden in zijn woonplaats Nijmegen. De geboren Hagenees overleed in het bijzijn van zijn familie. Van der Lans liep maar liefst 71 keer de Vierdaagse, en blijft daarmee onbetwist recordhouder van het grootste wandelevenement ter wereld.

Zangeres en actrice Manuëla Kemp (61) is in de nacht van vrijdag 17 januari overleden. Kemp lag sinds begin december 2024 in coma, nadat zij in Portugal ernstig gewond was geraakt bij een eenzijdig scooterongeval.

De gulle, uitbundig getalenteerde Manuëla 'versierde het leven' voor zichzelf, voor ieder in haar nabijheid en gedurende onze achtjarige relatie heel erg voor mij. Jeroen Pauw, ex-vriend van Manuëla Kemp

De Haagse acteur, cabaretier en schrijver Ferd Hugas (87) is maandag 3 februari overleden. Hugas speelde in tientallen grote televisieseries, zoals De Zevensprong, Q & Q en Willem van Oranje.

Tv-presentator Ron Brandsteder (74) is maandagochtend 10 februari overleden. De presentator werd in Nederland bekend door zijn tv-programma's de Showbizzquiz, Ron's Honeymoonquiz en Laat ze maar lachen.

Voor veel mensen was Ron Brandsteder een icoon uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Ook voor Klaas en Vera. Zij deden in 1990 als deelnemer mee aan Ron's Honeymoonquiz. Ze wonnen zelfs en zijn nu, 35 jaar later, nog steeds gelukkig getrouwd:

2:21 Vera en Klaas wonnen Ron's Honeymoonquiz in 1990: 'Hij was hetzelfde als op tv'

Frits Bolkestein (91), oud-leider van de VVD en een van de invloedrijkste politici van Nederland, is op maandag 17 februari overleden. Bolkestein stond bekend om zijn scherpe uitspraken en zijn uitgesproken mening over immigratie en de Europese Unie.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek (88) is zaterdag 22 februari overleden. Van den Broek was staatssecretaris, minister van Buitenlandse Zaken en Europees Commissaris voor buitenlandse betrekkingen. Toch zullen veel Nederlanders hem vooral kennen als de vader van prinses Marilène, de echtgenote van prins Maurits. Van den Broek was al geruime tijd ernstig ziek.

De Amerikaanse actrice Michelle Trachtenberg (29) overleed op woensdag 26 februari. Ze was bekend van rollen in series als Buffy the Vampire Slayer en Gossip Girl.

De wereldberoemde acteur Gene Hackman (95) overleed op dinsdag 18 februari. Volgens de BBC en Sky News werden zijn lichaam en dat van zijn vrouw, pianiste Betsy Arakawa, aangetroffen in hun huis in Santa Fe. Ook zou hun hond dood zijn gevonden.

Presentatrice Dieuwertje Blok (67) is zondagavond 2 maart overleden. Blok werd 67 jaar en leed aan kanker. In januari maakte de presentatrice van Het Sinterklaasjournaal bekend dat de ziekte was teruggekeerd en dat ze haar werk als presentatrice definitief moest neerleggen.

Dieuwertje was warmte en humor, belangstelling, liefde en vriendschap. Jeroen Kramer over Dieuwertje Blok

Condoleanceregister voor Dieuwertje Blok. Beeld: ANP

Actrice Bruni Heinke (84) is op 7 maart na een kort ziekbed overleden aan de gevolgen van kanker. Heinke werd vooral bekend door haar rol als Helen Helmink in de populaire soap Goede Tijden, Slechte Tijden.

Rob de Nijs (82) is zondag 16 maart overleden in zijn woning in Bennekom, omringd door zijn dierbaren. De Nijs kampte al jaren met de ziekte van Parkinson. In 2019 werd bij hem de diagnose gesteld, waarna hij zijn afscheid van het podium aankondigde. Zijn gezondheid ging sindsdien achteruit.

In het DeLaMar theater in Amsterdam had het publiek 2,5 uur de tijd om afscheid te nemen van de Malle Babbe-zanger:

1:33 Fans nemen afscheid van overleden Rob de Nijs in Amsterdam

Presentatrice Loretta Schrijver (68) is donderdag 27 maart overleden aan de gevolgen van darmkanker. Schrijver was onder meer bekend als presentatrice van RTL Nieuws en Koffietijd. Ook was zij panellid in het RTL-programma The Masked Singer.

Stichting House of Animals reageert in onderstaande video op het overlijden van Loretta Schrijver:

1:22 Stichting House of Animals reageert op overlijden Loretta Schrijver

Voormalig journaalpresentator Harmen Siezen (84) is op zaterdag 5 april overleden. Hij begon in 1969 bij het NOS Journaal en presenteerde zijn laatste bulletin in september 2002.

De omstreden verslavingsgoeroe Keith Bakker (64) overleed op maandag 7 april aan hartfalen. Bakker richtte de Amsterdamse privékliniek Smith & Jones op en kreeg landelijke bekendheid met zijn tv-programma's over verslavingszorg. Omdat hij zelf jarenlang kampte met verslaving, werd hij gezien als ervaringsdeskundige.

Voormalig toptrainer Leo Beenhakker (82) is op donderdag 10 april overleden. De Rotterdammer, liefkozend 'Don Leo' genoemd, had een imposante carrière bij clubs als Ajax, Feyenoord en Real Madrid, en was bondscoach van onder meer het Nederlands elftal.

Poppenspeler Danny Verbiest (79) overleed op maandag 14 april. Verbiest kreeg vooral bekendheid als de man en de stem achter hondje Samson, uit het kinderprogramma Samson & Gert. Verbiest had al enige tijd gezondheidsproblemen.

Danny Verbiest en Samson. Beeld: ANP

Maarten van Gent (78) uit het RTL-programma Winter Vol Liefde is op maandag 14 april overleden. Hij had alvleesklierkanker. Begin april liet hij al weten 'klaar te zijn om te vertrekken' nadat hij tijdens de opnames van Winter Vol Liefde te horen had gekregen dat hij terminaal was.

Paus Franciscus (88) is op Tweede Paasdag, maandag 21 april, overleden. Hij lag vijf weken in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking en was daar vlak voor zijn dood uit ontslagen. De Argentijn, geboren als Jorge Mario Bergoglio, stond sinds 2013 aan het hoofd van de rooms-katholieke kerk.

Topkok Jonnie Boer (60) is woensdag 23 april overleden aan een longembolie. Boer was de drijvende kracht achter het driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle, dat hij samen met zijn vrouw Thérèse runde. Onder hun leiding groeide De Librije uit tot een van de meest toonaangevende restaurants van Nederland en werd het bekroond met drie Michelin-sterren, het enige restaurant in Nederland met die eer.

Ik ga je trots maken, ook al ga je het niet zien... Zie je snel, ouwe. Jimmie Boer over zijn vader Jonnie Boer

De Vlaamse acteur Chris Cauwenberghs (78) is woensdag 23 april overleden. Cauwenberghs was bij het grote publiek het meest bekend van zijn rol als Kabouter Lui in de kinderserie Kabouter Plop. Studio 100 laat weten dat Cauwenberghs is overleden "na langdurige ziekte".

Veteraan Max Wolff (99) overleed op dinsdag 13 mei. Hij was de laatst levende Nederlandse veteraan van de invasie van Normandië.

Oud-D66-leider, schrijver en natuurkundige Jan Terlouw (93) is op vrijdag 16 mei overleden. Hij is vredig ingeslapen in zijn huis in Twello, omringd door familie. Terlouw was kort ziek.

De voormalige VVD-leider en vicepremier Hans Wiegel (83) is op maandag 19 mei overleden. De geboren Amsterdammer was in zijn jeugd actief bij de JOVD en kwam in 1966 in de Tweede Kamer, en werkte zich in vier jaar op tot fractievoorzitter. Onder zijn leiderschap groeide de VVD uit tot een brede volkspartij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1972 groeide de VVD van 16 naar 22 zetels.

9:02 VVD-icoon Hans Wiegel (83) overleden

De voormalige topbestuurder van Philips, Cor Boonstra (87), is in de nacht van vrijdag 23 mei op zaterdag 24 mei overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Boonstra leidde het elektronicaconcern van 1996 tot 2001. Hij had lang de reputatie een van de beste bestuurders van Nederland te zijn.

Journalist en radiopresentator Peter de Bie (75) is dinsdag 3 juni overleden op de dag van zijn 75e verjaardag. De Bie werd bij het grote publiek vooral bekend als presentator van de TROS Nieuwsshow, die hij vanaf 1996 samen met Mieke van der Weij presenteerde. De Bie was de echtgenoot van Dieuwertje Blok, die begin maart dit jaar overleed.

Peter de Bie. Beeld: ANP.

Acteur, regisseur en toneelschrijver Piet Kamerman (99) is op dinsdag 3 juni overleden in Utrecht. Bij het grote publiek was Kamerman vooral bekend door zijn rol (2000-2006) als barman Lowietje in de hitserie Baantjer.

Voormalig minister van Defensie Wim van Eekelen (94) is woensdag 25 juni overleden. VVD'er Van Eekelen was ook diplomaat, Tweede- en Eerste Kamerlid en staatssecretaris.

Feyenoord-icoon en oud-international Rinus Israël (83) overleed op dinsdag 1 juli. Israël stond bekend als een harde verdediger; hij werd drie keer landskampioen met Feyenoord en veroverde in 1970 de Europa Cup I. 'IJzeren Rinus' won met de Rotterdamse club ook de wereldbeker en de UEFA-cup. Hij kwam 47 keer uit voor het Nederlands elftal.

Voormalig tv-presentator Nico Zwinkels (80) is op dinsdag 1 juli overleden. Zwinkels was vooral bekend als bouwtechnisch adviseur in het televisieprogramma Eigen Huis & Tuin.

De bekende filmproducent Rob Houwer (87) overleed vrijdag 4 juli in zijn woonplaats Amsterdam. Houwer was al langere tijd ernstig ziek. Houwer werd bekend als de man achter een aantal van de grootste Nederlandse films ooit. Met Turks Fruit maakt hij met Paul Verhoeven een klassieker die zelfs werd genomineerd voor een Oscar. De film trok ruim 3,3 miljoen bezoekers en is tot op de dag van vandaag de best bezochte Nederlandse bioscoopfilm.

Zijn belang voor de Nederlandse film is niet te onderschatten. Het was voor hem een spel om tot het gaatje te gaan. Monique van der Ven over Rob Houwer

Filmregisseur Rudolf van den Berg (76) is zaterdag 12 juli overleden. Van den Berg kreeg grote bekendheid met verfilmingen van romans, zoals Zoeken naar Eileen en Bastille van Leon de Winter, De avonden van Gerard Reve en Tirza van Arnon Grunberg. De filmmaker werd vier keer bekroond met een Gouden Kalf voor zijn speelfilms en ontving in 1982 een Kalf voor zijn documentaire Sal Santen rebel.

De jonge acteur Delivio Misiedjan (12), bekend van zijn rol als Manu in de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden, is zaterdag 19 juli overleden. Hij werd slechts 12 jaar. Delivio stierf aan de gevolgen van een zeldzame en agressieve vorm van lymfeklierkanker.

0:34 GTST-acteur Delivio Misiedjan op 12-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse acteur Malcolm-Jamal Warner (54), vooral bekend van The Cosby Show, is zondag 20 juli overleden. Hij is verdronken voor de kust van Costa Rica.

Black Sabbath-zanger Ozzy Osbourne (76) overleed op dinsdag 22 juli. Black Sabbath wordt over het algemeen beschouwd als de eerste metalband. Osbourne stond bekend om zijn opmerkelijke acties. Een beroemd verhaal is hoe hij tijdens een optreden het hoofd van een vleermuis afbeet. Dit soort acties bezorgden hem bijnamen als The Prince of Darkness.

Michel Reijinga (56), de organisator van de grote coronademonstraties op het Amsterdamse Museumplein, is dinsdag 22 juli overleden. Reijinga was de initiator achter Nederland in Verzet, een organisatie die zich verzette tegen het coronabeleid tijdens de wereldwijde pandemie. Hij organiseerde meerdere demonstraties, vooral op het Amsterdamse Museumplein, waar tienduizenden mensen op afkwamen.

George Kooymans (77), gitarist en zanger van de Golden Earring, is woensdag 23 juli overleden aan de gevolgen van ALS. Golden Earring groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse rockbands aller tijden. In 2021 maakte de muzikant bekend de spierziekte ALS te hebben en daardoor niet meer op te treden.

In Den Haag, de geboortestad van George Kooymans, klonk een muzikaal eerbetoon. Stadsbeiaardier Gijsbert Kok speelde vanuit de Grote Kerk een uur lang de bekendste nummers van een van Nederlands grootste rockmuzikanten:

1:07 Eerbetoon aan George Kooymans klinkt door geboortestad Den Haag

Oud-presentator Chiel Montagne (80) is donderdag 24 juli overleden. Montagne werd bij het grote publiek bekend als presentator van het programma Op volle toeren, dat bijna twintig jaar bij de TROS te zien was. Montagne overleed aan de gevolgen van de longaandoening COPD.

De beroemde showworstelaar Hulk Hogan (71) overleed op donderdag 24 juli. Hij stond bekend om zijn bijzondere uiterlijk met grote snor, een bandana en het altijd kapotmaken van zijn T-shirt.

Acteur Hüseyin Cahit Ölmez (62) is vrijdag 25 juli overleden. De Nederlander van Turkse afkomst was in België bekend van de politieserie Flikken en speelde in Nederland in onder meer Medisch Centrum West.

Journalist en mediaondernemer Derk Sauer (72) is donderdag 31 juli overleden. Sauer raakte in Griekenland ernstig gewond aan zijn rug door een ongeluk op zijn zeilboot. Hij was toen met zijn vrouw. "Hij kwam de gevolgen van een ongeluk met zijn zeilboot vorige maand niet meer te boven", aldus Het Parool.

Voormalig Feyenoord-voetballer Ove Kindvall (82) overleed op dinsdag 5 augustus. De Zweed maakte in 1970 het winnende doelpunt in de finale van de Europa Cup I tegen Celtic. Het was de eerste keer dat een Nederlandse club de belangrijkste Europese beker won.

Het eerste waar je aan denkt is die goal, de belangrijkste goal uit de historie van Feyenoord. Het is erg treurig dat hij er niet meer is. Robin van Persie over Ove Kindvall

Actrice Ingeborg Elzevier (89) is donderdag 14 augustus overleden. De Amsterdamse zat zestig jaar in het vak en is bekend van rollen op tv, in film en theater. Elzevier overleed in haar woonplaats Amsterdam na een kort ziekbed.

Stemacteur Hein Boele (85) is op 28 juli gestorven na een kort ziekbed. Voor miljoenen kinderen was Boele jarenlang een vertrouwd geluid. Zijn gegiechel bracht Elmo uit Sesamstraat tot leven en gaf hem een plek in de Nederlandse televisiegeschiedenis.

Oud-Vitesse-voetballer Martin Laamers (58) is dinsdag 19 augustus overleden. Laamers was 10 jaar middenvelder voor de voetbalclub uit Arnhem. Hij promoveerde in 1989 met Vitesse naar de Eredivisie en maakte daarna met de club naam op het hoogste niveau.

Carlo Boszhard maakte op vrijdag 29 augustus via Instagram bekend dat zijn vader, Henk Boszhard (82), is overleden. Volgens de presentator was de laatste periode zwaar voor hem, maar bleef zijn wil om bij zijn gezin te zijn groot. "Hij was en is de stille kracht in ons gezin", aldus Carlo.

Op vrijdag 29 augustus werd bekend dat Lucia de Berk (63) na een kort ziekbed is overleden. De Haagse oud-verpleegkundige, destijds vooral bekend als Lucia de B., werd in 2004 door het gerechtshof veroordeeld tot levenslang voor een reeks moorden op patiënten in het ziekenhuis waar ze werkte, en een aantal pogingen daartoe. Ze zat 6 jaar in de gevangenis, maar werd in 2010 alsnog vrijgesproken.

Oud-verpleegkundige Lucia de Berk. Beeld: ANP

Zanger en acteur Gerard Cox (85) is op zaterdag 13 september overleden. Cox speelde jarenlang de hoofdrol in de hitserie Toen was geluk heel gewoon. In 1973 scoorde hij een nummer 1-hit met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Cox maakte half augustus bekend ongeneeslijk ziek te zijn. De zanger besloot zich niet te laten behandelen.

Joke Bruijs (73) overleed op dinsdag 16 september. Haar overlijden volgde kort na de dood van haar ex-man Gerard Cox. Bruijs had al langere tijd gezondheidsproblemen. Ze leed aan de ziekte van Parkinson.

Nu is Joke Bruijs ook overleden. Ze gaat achter Gerard aan naar het hiernamaals. Dat is toch echt het toppunt van romantiek?! Zanger Jan Dulles over Joke Bruijs

Gerard Cox en Joke Bruijs. Beeld: ANP.

Actrice Coby Timp (95), bekend als mevrouw De Vries uit de populaire komedieserie Het Zonnetje in Huis, overleed op 95-jarige leeftijd. Haar familie laat aan RTL Boulevard weten dat ze donderdag 2 oktober in besloten kring is begraven.

Zanger en stemacteur Edward Reekers (68) is zaterdag 4 oktober na een kort ziekbed overleden. De in Hengelo geboren artiest brak eind jaren zeventig door toen de symfonische rockband Kayak een nieuwe zanger zocht. De band oogstte met hun nieuwe voorman groot succes met het album Phantom of the Night (1979) en de hit Ruthless Queen.

Zanger en tekstschrijver Joost Nuissl (79) is zaterdag 11 oktober overleden. Hij was vooral bekend van zijn hit Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, die hij in de jaren zeventig in Limburg schreef.

Michiel Koudstaal (51) is begin oktober overleden. In de beginjaren was Koudstaal nauw betrokken bij het opzetten van Hart van Nederland en tot 2012 was hij samen met Arno Lubbinge de vaste voice-over van het programma. Ook was hij jarenlang de vaste zenderstem van SBS6 en leende hij zijn stem aan andere programma's, zoals Hart in Aktie.

We deelden onze kennis en creativiteit, wat leidde tot mooie projecten en onvergetelijke momenten. Arno Lubbinge over Michiel Koudstaal

De gitarist van de Amerikaanse rockband KISS, Ace Frehley (74), is donderdag 16 oktober overleden. In 1973 richtte Frehley samen met Paul Stanley, Gene Simmons en Peter Criss de rockband KISS op. Frehley verliet de band in 2002. Hij had ook een succesvolle solocarrière.

Verpleegkundig specialist Lotte ten Dam (33) is dinsdag 21 oktober overleden aan de gevolgen van uitgezaaide borstkanker. Ten Dam startte in het voorjaar van 2024 een petitie om het levensverlengende kankermedicijn Enhertu versneld in het basispakket te krijgen. Binnen acht weken haalde ze maar liefst 40.000 handtekeningen op. Door de uitzaaiingen mocht het middel voor haarzelf helaas niet meer baten.

Acteur en presentator Joost Prinsen (83) overleed op maandag 3 november. Prinsen, bekend van televisieprogramma's als Het mes op tafel, Het Klokhuis en De Stratemakeropzeeshow, overleed aan de gevolgen van blaaskanker en een herseninfarct.

0:30 Joost Prinsen (83) overleden

De Surinaamse oud-president Ronald Venetiaan (89) is woensdag 5 november overleden. Venetiaan leidde het land in totaal vijftien jaar: van 1991 tot 1996 en opnieuw van 2000 tot 2010.

Acteur Sky James Bronkhorst (27) heeft woensdag 5 november afscheid genomen van het leven. Bronkhorst speelde de hoofdrol in de NTR-serie A Teenage Love Affair, over twee tieners die dolverliefd op elkaar worden.

"Denk je aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem 113 of chat op 113.nl"

Televisiepresentatrice Viola Holt (76) is vrijdag 7 november overleden. Ze overleed in haar woonplaats Muiderberg. Holt vierde haar grootste successen in de jaren 90 met het middagprogramma 5 Uur Show voor RTL 4.

0:52 Oud-presentatrice Viola Holt (76) overleden

Acteur en regisseur Paul van Gorcum (91) is vrijdag 21 november overleden. Van Gorcum, vooral bekend van zijn rol als Baron van Neemweggen in de televisieserie Bassie en Adriaan, overleed in Oegstgeest.

Op vrijdag 21 november overleed ook volkszanger René Karst (59). Karst scoorde grote hits met nummers als Atje Voor De Sfeer en Liever te dik in de kist. Zijn management laat weten dat René die vrijdagochtend niet meer wakker werd "en op een vredige manier is heengegaan".

René Karst. Beeld: ANP.

De Jamaicaanse reggaezanger Jimmy Cliff (81) is op maandag 24 november aan de gevolgen van een longontsteking overleden. De zanger geldt als een van de invloedrijkste reggaemuzikanten ooit. Cliff was bekend van hits als Reggae Night en I Can See Clearly Now.

Strafrechtadvocaat Stijn Franken (58) is donderdag 27 november overleden aan de gevolgen van kanker. Misschien wel zijn bekendste zaak is die van Lucia de Berk. Ook stond Franken andere bekende namen bij zoals Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn en Willem Holleeder.

Bassist Herman Deinum (79) van de bluesband Cuby & the Blizzards is vrijdag 5 december overleden. De band bracht onder meer de nummers Back Home (A Man), Window of My Eyes, Appleknockers Flophouse en Another Day, Another Road uit. De band is jaarlijks met meerdere nummers terug te horen in de NPO Radio 2 Top 2000.

Acteur en komiek Hans Otjes (78) is maandag 8 december in zijn woonplaats Hoorn overleden. Otjes speelde jarenlang diverse rollen op televisie en in theaters. Bij het grote publiek is hij vooral bekend als aangever in de revues van André van Duin. Otjes was daarnaast een veelgevraagd stemacteur.

De musicus en componist Tonny Eyk (85) is zaterdag 13 december na een kort ziekbed overleden. Eyk schreef in de jaren ’60, ’70 en ’80 naast klassieke werken ook talloze herkenbare deuntjes voor tv-programma’s en films.

Portret van Tonny Eyk. De componist en muzikant krijgt dit jaar de oeuvreprijs bij de uitreiking van de Music in Media Awards. Beeld: ANP

Choreograaf Hans van Manen (93) is woensdag 17 december overleden. Van Manen was ruim zestig jaar lang Nederlands bekendste choreograaf en werd gezien als een van de grootmeesters van het hedendaagse ballet. Van Manen stierf in zijn huis in Amsterdam een natuurlijke dood.

Chris Rea (74) is maandag 22 december overleden. Rea, geboren in Middlesbrough, was onder andere bekend van Driving Home for Christmas en Let's Dance uit 1986. De zanger overleed na een kort ziekbed "vredig in het ziekenhuis, omringd door zijn familie", enkele dagen voor Kerstmis.

Fotomodel, actrice en zangeres Brigitte Bardot (91) is zondag 28 december overleden. De Française was opgeleid als balletdanseres, maar groeide in de jaren vijftig uit tot sekssymbool. Ze brak in 1956 internationaal door met de film Et Dieu... créa la femme. Na haar filmcarrière zette Bardot zich in als dierenactiviste.