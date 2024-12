Deze beroemde mensen overleden in 2024

In 2024 hebben we afscheid moeten nemen van bekende mensen uit binnen- en buitenland. Begin dit jaar ontvielen ons bijvoorbeeld oud-premier Dries van Agt en rapper Def Rhymz, en recent hebben we afscheid moeten nemen van Over Mijn Lijk-deelneemster Eva Hermans-Kroot. In dit artikel vind je een overzicht van bekende mensen die ons afgelopen jaar zijn ontvallen.

Onlangs moesten we afscheid nemen van Over Mijn Lijk-deelneemster Eva Hermans-Kroot, zo is te zien in bovenstaande video. Sinds ze in het voorjaar van 2021 de diagnose longkanker stadium 4 kreeg, hield ze een blog en een Instagrampagina bij met de naam 'Longeneeslijk'.

André Hissink (104) was de laatste overlevende vlieger van het 320 Dutch Squadron dat tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van de Britse Royal Air Force. Hij voltooide uiteindelijk meer dan zestig oorlogsvluchten boven Frankrijk, Nederland en Duitsland en kreeg voor zijn verrichtingen het Vliegerkruis. Hij overleed op 1 januari.

Arie van der Valk (94) overleed op 11 januari en was horecatopman. Samen met zijn broer Gerrit grondlegger van het huidige Van der Valk-concern. De keten telt inmiddels ruim honderd hotels en restaurants.

Dries van Agt (93) was van 1977 tot 1982 premier van Nederland. Liet ook na zijn politieke loopbaan geregeld van zich horen, onder meer als pleitbezorger voor de rechten van de Palestijnen. Van Agt was meer dan 70 jaar samen met zijn vrouw Eugenie. Hij overleed, samen met zijn geliefde, op maandag 5 februari in zijn woonplaats Nijmegen.

Denzel Silos (26), beter bekend als Bigidagoe van de rapformatie Zone6 uit de wijk Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost, werd op 25 februari doodgeschoten in de buurt van station Sloterdijk in Amsterdam.

Dennis Bouman (53), beter bekend als rapper Def Rhymz, kreeg vooral bekendheid met zijn hits Doekoe en Schudden. Rhymz kampte al langer met hartproblemen. Hij overleed op 24 maart.

Rotterdam verliest legendes, maar we houden de naam hoog. Ronnie Flex over Def Rhymz

O.J. Simpson (76) was een voormalige Americanfootballspeler en acteur. Hij kreeg wereldwijd aandacht toen hij in 1994 werd beschuldigd van een dubbele moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Uiteindelijk werd Simpson vrijgesproken. Hij overleed op 10 april aan de gevolgen van kanker.

Sjoukje Dijkstra (82) was een Nederlands kunstrijdster en werd in 1964 olympisch kampioen. Ze veroverde drie wereldtitels en werd zes keer uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar in Nederland. Dijkstra overleed op 2 mei.

Rick Brink (38) was politicus en was van 2019 tot 2021 de eerste 'minister van gehandicaptenzaken', een functie van KRO-NCRV om mensen met een beperking te vertegenwoordigen. Hij was sinds 2022 fractievoorzitter van het CDA in de Provinciale Staten van Overijssel. Eerder zat hij voor die partij in de gemeenteraad van zijn woonplaats Hardenberg. Hij overleed op 11 mei.

Tonke Dragt (93) werd bekend door haar succesvolle boeken als De brief voor de koning, De Zevensprong en Torenhoog en mijlen breed. Ze overleed op 12 juli in haar woonplaats Den Haag.

Wieteke van Dort (81) verscheen als actrice en zangeres op televisie in jeugdprogramma's als Oebele, De stratemakeropzeeshow en Het Klokhuis. Daarnaast presenteerde ze als Tante Lien, voor Indische Nederlanders, de Late Late Lien show. Van Dort was al een tijdje ernstig ziek. Ze overleed op 15 juli in haar woonplaats Den Haag.

Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat het de liefste vrouw van Nederland is, maar helaas moet ik nu zeggen 'was'. Joost Prinsen over Wieteke van Dort

Jacques d'Ancona (86) was journalist en Soundmixshow-juryvoorzitter. Hij stond vooral bekend om zijn kritische houding. D'Ancona overleed op 26 juli in zijn huis in Paterswolde.

Tito Jackson (70), een van de vier overgebleven leden van The Jackson 5, overleed op 15 september toen hij een hartaanval kreeg tijdens een autorit.

Maggie Smith (89) was een Britse actrice die onder meer bekend was van haar rol als professor Anderling in de Harrry Potter-films en de serie Downton Abbey. Ze overleed op 27 september in het bijzijn van vrienden en familie in het ziekenhuis.

Kris Kristofferson (88), Amerikaanse songwriter, overleed op 28 september. Hij werd vooral bekend om zijn liedjes in het country-genre, zoals Me and Bobby McGee en Help Me Make It Through the Night. Hij won diverse prijzen, waaronder de Grammy Lifetime Achievement Award in 2014.

Johan Neeskens (73), voormalig voetballer en trainer, overleed op 6 oktober in Algerije. De dagen voor zijn overlijden was Neeskens daar actief voor het KNVB WorldCoaches-programma, waar hij onwel werd. Ondanks medische hulp kon zijn leven niet worden gered.

Hij was de stuwende kracht van het Nederlands elftal in '74. Je had dat soort spelers nodig. Frits Barend over Johan Neeskens

Hans van Hemert (79) was hitmaker, componist en oprichter van de Nederlandse popgroep Luv'. Hemert leed al geruime tijd aan kanker. Hij is in het ziekenhuis in het bijzijn van zijn naasten op 7 oktober gestorven.

Liam Payne (31), voormalig One Direction-zanger, werd dood aangetroffen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Payne overleed op 16 oktober na een val van de derde verdieping van zijn hotel in de wijk Palermo.

Ik vertelde mensen altijd dat je aardig, grappig, lief, attent, getalenteerd, nederig en gefocust was. Simon Cowell over Liam Payne

Hans Kemna (84) was een van de eerste casting-directors in Nederland. Hij werd vooral bekend door zijn bureau Kemna Casting, waar hij onder meer de casting verzorgde voor Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij overleed op 27 oktober in het bijzijn van vrienden.

Quincy Jones (91) was een Amerikaanse muziekproducent die gedurende zijn carrière met talloze bekende artiesten werkte. Zijn bekendste werk maakte hij met Michael Jackson. Ook werkte hij met onder anderen Frank Sinatra, Aretha Franklin en Donna Summer. Hij overleed in zijn huis in Los Angeles.

John Bernard (87) was jarenlang het gezicht van de weerberichten bij RTL. Hij was vanaf de oprichting in 1989 een van de vaste gezichten van de zender en bleef tot 2002 de weerberichten presenteren. Hij overleed op 23 november in het bijzijn van zijn familie.

Eva Hermans-Kroot (26) werd bekend van haar deelname aan het BNNVARA-programma Over Mijn Lijk. Sinds ze in het voorjaar van 2021 de diagnose longkanker stadium 4 kreeg, hield ze een blog en een Instagrampagina bij met de naam 'Longeneeslijk'. Ze overleed op 30 november.

Wat een waanzinnig mens was deze vrouw. Een parel, een ster, een regenboog. Tim Hofman over Eva Hermans-Kroot

Henk de Roo (69) was zanger, bekend van de band The Dutch Boys. Die band scoorde in de jaren 80 verschillende hits en is vooral bekend van het liedje Boer Harms, dat in 1982 een top 10-hit werd. De Roo figureerde tijdens optredens altijd als 'Boer Harms'. Hij overleed op 19 december.

Gijs Versluys (88) was niet alleen producent, maar ook productieleider bij de film Soldaat van Oranje. Voor zijn bijdrage aan Flesh + Blood ontving hij een Gouden Kalf in de categorie Beste Film. Daarnaast produceerde Versluys Nederlandse films zoals Havinck en Leedvermaak. Zijn familie liet 24 december aan het ANP weten dat hij een week daarvoor was overleden.

Desi Bouterse (79) was een Surinaamse oud-legerleider en voormalig president van dat land. Hij was sinds januari 2024 voortvluchtig nadat hij werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Hij overleed op 25 december na een kort ziektebed op zijn schuilplaats.

Jimmy Carter (100) was voormalig president van Amerika. Carter was van januari 1977 tot januari 1981 president namens de Democraten nadat hij in 1976 de zittende Republikeinse president Gerald Ford had verslagen tijdens de Amerikaanse verkiezingen. 4 jaar later verloor hij het presidentschap aan zijn Republikeinse uitdager Ronald Reagan. Een zoon van Carter maakte op 29 december bekend dat zijn vader thuis in Plains in de staat Georgia is overleden.