Bij de Sint ging de wekker vanochtend al om 05.00 uur

Ontkennen heeft echt geen zin hoor. Van jong tot oud, dus echt niet alleen de allerjongsten onder ons, zijn er toch een beetje opgewonden voor: pakjesavond! 5 december is weer aangebroken en of het nou op school, in de winkelstraat of op de werkvloer is... overal hangt de sfeer van Sinterklaas. Iedereen heeft natuurlijk weer zin in een feestje maar de grote ster van de avond, de Sint zelf, heeft amper tijd om uit te hijgen want die moest de hele dag van hot naar her!

Hart van Nederland was donderdagochtend bij een basisschool in Alkmaar. Daar was de Sint op bezoek met twee pieten. En ze kwamen zelfs met de brandweerwagen! Benieuwd hoe dat ging? Bekijk het in de video hierboven.