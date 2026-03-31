Tien maanden cel voor bedreigen Douwe Bob en drugsbezit

De rechtbank in Utrecht heeft de 39-jarige Bob ter H. dinsdag veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor het bedreigen van Douwe Bob en drugsbezit. Het Openbaar Ministerie eiste begin deze maand een celstraf van vijftien maanden tegen de 39-jarige man.

De bedreigingen begonnen nadat de zanger eind juni besloot om niet op te treden bij een Joods voetbalevenement. Douwe Bob vreesde na de bedreigingen voor de veiligheid van zijn gezin en vluchtte naar het buitenland. De manager van Douwe Bob liet dinsdag desgevraagd aan het ANP weten niet te willen reageren op de uitspraak. "We willen hier verder geen aandacht aan besteden", aldus de manager.

Douwe Bob brak in de zomer van 2025 onverwachts zijn optreden af tijdens een Amsterdams Joods kinderevenement, nadat hij op het terrein werd geconfronteerd met politieke uitingen die volgens hem niet thuishoren op een kinderfeest:

1:23 Douwe Bob cancelt optreden ter plekke

Contactverbod

Deskundigen hebben bij Ter H. een bipolaire stoornis vastgesteld en een narcistische stoornis met borderlinekenmerken. Ook heeft de verdachte problemen met alcohol, cocaïne en een kalmeringsmiddel. Hij heeft de bedreigingen bekend. Volgens Ter H. zat hij in een manische fase. Hij moet zich van de rechtbank laten behandelen voor zijn stoornissen en krijgt een contactverbod met Douwe Bob.

In het huis van Ter H. zijn na zijn aanhouding amfetamine, MDMA en cocaïne aangetroffen. Net als 1500 tabletten van een erectiemiddel en 475 stuks van het kalmeringsmiddel diazepam. Volgens de verdachte waren de drugs niet van hem, maar van een huurder.