Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tien maanden cel voor bedreigen Douwe Bob en drugsbezit

BN'ers

Vandaag, 15:24

Link gekopieerd

De rechtbank in Utrecht heeft de 39-jarige Bob ter H. dinsdag veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor het bedreigen van Douwe Bob en drugsbezit. Het Openbaar Ministerie eiste begin deze maand een celstraf van vijftien maanden tegen de 39-jarige man.

De bedreigingen begonnen nadat de zanger eind juni besloot om niet op te treden bij een Joods voetbalevenement. Douwe Bob vreesde na de bedreigingen voor de veiligheid van zijn gezin en vluchtte naar het buitenland. De manager van Douwe Bob liet dinsdag desgevraagd aan het ANP weten niet te willen reageren op de uitspraak. "We willen hier verder geen aandacht aan besteden", aldus de manager.

Douwe Bob brak in de zomer van 2025 onverwachts zijn optreden af tijdens een Amsterdams Joods kinderevenement, nadat hij op het terrein werd geconfronteerd met politieke uitingen die volgens hem niet thuishoren op een kinderfeest:

Douwe Bob cancelt optreden ter plekke
1:23

Contactverbod

Deskundigen hebben bij Ter H. een bipolaire stoornis vastgesteld en een narcistische stoornis met borderlinekenmerken. Ook heeft de verdachte problemen met alcohol, cocaïne en een kalmeringsmiddel. Hij heeft de bedreigingen bekend. Volgens Ter H. zat hij in een manische fase. Hij moet zich van de rechtbank laten behandelen voor zijn stoornissen en krijgt een contactverbod met Douwe Bob.

In het huis van Ter H. zijn na zijn aanhouding amfetamine, MDMA en cocaïne aangetroffen. Net als 1500 tabletten van een erectiemiddel en 475 stuks van het kalmeringsmiddel diazepam. Volgens de verdachte waren de drugs niet van hem, maar van een huurder.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

OM eist celstraf na bedreigingen Douwe Bob: 'Impact is enorm'
Voetbalevenement beschuldigt Douwe Bob van verdraaien appje
Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.