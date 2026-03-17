OM eist celstraf na bedreigingen Douwe Bob: 'Impact is enorm'

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van vijftien maanden tegen een 39-jarige man voor het bedreigen van zanger Douwe Bob. De zaak volgt op een reeks berichten, waarna de zanger zich zo onveilig voelde dat hij met zijn gezin naar het buitenland vertrok.

De bedreigingen begonnen eind juni, vlak nadat Douwe Bob besloot een optreden op een Joods voetbalevenement af te zeggen. Volgens het OM hadden de berichten grote gevolgen. "Een bedreiging is zo gemaakt", zei de officier van justitie in de rechtszaal. "Maar de impact en de consequenties kunnen enorm zijn."

Berichten

De verdachte, Bob ter H., bekende dat hij de berichten heeft verstuurd. Daarin stonden onder meer teksten als: "Nie zo handig schat om dit te doen als Amsterdammer tegen Amsterdam Hooligan" en "Halve kanker Amsterdam wil je hoofd op een stoeptegel". Ook stuurde hij het adres en foto's van het huis van de zanger.

Volgens de officier was dat bedoeld om angst aan te jagen. Het OM wil naast de celstraf ook dat de man een contactverbod krijgt met Douwe Bob en niet meer in Abcoude mag komen, waar de zanger woont. Ook wordt een behandeling en meldplicht geëist.

Verdachte schaamt zich

De man verklaarde dat hij in die periode in een manische fase zat en veel bezig was met het Israëlisch-Palestijnse conflict. "Ik had helemaal geen remmingen op dat moment", zei hij in de rechtbank. "Ik heb me laten gaan op een manier waarvoor ik me echt schaam en me schuldig over voel."

Bij de verdachte zijn meerdere stoornissen vastgesteld, waaronder een bipolaire stoornis en verslavingsproblemen. Deskundigen adviseren behandeling. In zijn woning werden ook drugs en grote hoeveelheden medicijnen gevonden, al zegt de verdachte dat die van een huurder waren.

Douwe Bob was zelf niet aanwezig bij de zitting. De rechtbank doet op 31 maart uitspraak.