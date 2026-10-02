Jutta Leerdam begonnen met vloggen tijdens schaatspauze

Jutta Leerdam is begonnen met vloggen nu ze tijdelijk is gestopt met schaatsen. De 27-jarige olympisch kampioene gebruikt haar vrije tijd om een andere kant van haar leven te laten zien en neemt kijkers op YouTube mee in haar dagelijks leven. Dat meldt Shownieuws.

Leerdam neemt kijkers mee in haar dagelijks leven in Puerto Rico, waar ze samen met verloofde Jake Paul woont. Sporten heeft ze ondanks haar schaatspauze niet losgelaten. Zo laat Leerdam haar buikspierroutine zien.

Dit seizoen niet op het ijs

Leerdam maakte eerder bekend dit seizoen geen schaatswedstrijden te rijden. Na haar olympische goud op de 1.000 meter en zilver op de 500 meter in Milaan wilde de 27-jarige ruimte maken voor andere dingen.

"Ik kon eindelijk ja zeggen tegen dingen", zei ze destijds. "Ik ben zoveel meer dan een schaatser." Van een definitief afscheid is geen sprake. Leerdam vond het woord pensioen te definitief en wilde de deur naar het schaatsen niet volledig sluiten.