Pak Jutta Leerdam dat 2 ton opbracht blijkt helemaal niet de Olympische outfit

Sporters

Vandaag, 15:29

Een schaatspak van Jutta Leerdam, dat voor 195.000 euro verkocht werd op een veiling, blijkt helemaal niet het pak dat ze droeg toen ze haar medailles binnenhaalde in Milaan. Op de Olympische Spelen in Milaan veroverde Leerdam goud en zilver, maar niet in deze outfit. Toch werd het wel als 'gedragen wedstrijdpak' geveild in februari.

Donderdag werd bekend dat het pak helemaal niet door Jutta is gedragen tijdens de Olympische Spelen. De status van het geveilde schaatspak van de olympiër is aangepast van 'gedragen wedstrijdpak' naar 'olympisch schaatspak'. Dat melden veilingaanbieder MatchWornShirt (MWS) en sportkoepel NOC*NSF.

Wat zegt de bieder?

De hoogste bieder, die dus bijna 2 ton neertelde voor Jutta's pak, is ingelicht en... heeft er naar verluidt geen probleem mee. Het geld gaat overigens naar de oude schaatsclub van de schaatsster.

Zien hoe fans van Jutta Leerdam uit hun dak gingen na het winnen van gouden medaille op de Olympische Spelen? Zie onderstaande video:

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Zoveel levert het schaatspak van Jutta Leerdam nu al op, bieding sluit bijna
Zoveel levert het schaatspak van Jutta Leerdam nu al op, bieding sluit bijna

