Ongelooflijk: dit bedrag levert Leerdams olympische schaatspak op

Olympische Spelen

Vandaag, 18:12

Waar andere olympische schaatsers enkele duizenden euro’s ophaalden met hun schaatspak of gedragen jasje, steekt het pak van Jutta Leerdam daar met kop en schouders bovenuit. Het schaatspak waarin zij bij de afgelopen Olympische Spelen twee medailles veroverde, heeft maar liefst 195.000 euro opgebracht.

Opvallend is dat het hoogste bod vrijdagavond nog rond de 9.000 euro lag. In de laatste fase van de veiling liep het bedrag razendsnel op. Inmiddels is de veiling gesloten.

De volledige opbrengst van 195.000 euro gaat naar de ijsvereniging in Pijnacker, waar Leerdam ooit begon met schaatsen. Ook andere persoonlijke items van de schaatsster waren in trek. Haar haarband bracht 1.520 euro op en haar TeamNL-winterjas 4.826 euro.

Vereniging verbaasd

Ter vergelijking: een winterjas van shorttrackster Xandra Velzeboer werd verkocht voor 816 euro en een schaatspak van Femke Kok leverde 4.802 euro op.

De ijsvereniging van Leerdam reageert bij Omroep West verbaasd op het recordbedrag. "We zaten het compleet verbouwereerd te volgen."

De negenduizend euro die er vrijdagavond nog voor werd geboden was al veel, zo is te zien in de bovenstaande video.

Door Jamie van Velzen

