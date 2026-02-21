Schaatsvereniging uit Zoetermeer krijgt meer aanmeldingen dankzij Winterspelen

Na de successen van de Nederlanders op de Winterspelen merkt YVZ Zoetermeer dat er meer belangstelling is voor schaatsen en shorttrack. Jongeren melden zich massaal aan voor een proefles. Jutta Leerdam, Femke Kok en de zusjes Velzenboer worden vaak genoemd wanneer kinderen zich inschrijven.

Sandra van de schaatsvereniging uit Zoetermeer merkt dat de interesse in beide sporten flink is toegenomen dankzij de Winterspelen. "Kinderen en jongeren zien namelijk voorbeelden op het nieuws. De Olympische Spelen doet iets en we zien dat mensen hierdoor willen kennis maken met schaatsen en shorttrack."