Zilver, jarig én met broer op podium: Olympische topavond Melle van 't Wout

Waar de shorttracksters eerder op de woensdagavond na een val nog naast een Olympische plak grepen, is het wel groot feest bij de mannen. Melle van 't Wout en zijn broer Jens pakten beide een medaille op de 500 meter, respectievelijk zilver en brons. De derde Nederlandse deelnemer, Teun Boer, kwam helaas ten val.

Het goud ging in Milaan naar de Canadees Steven Dubois. Maar met deze jongste plakken eremetaal erbij is het voor de Nederlandse shorttrackers een uiterst succesvolle editie van de Olympische Winterspelen. Met vier gouden medailles, een zilveren en een bronzen medaille is het zelfs de meest succesvolle Winterspelen ooit.

Kers op de verjaardagstaart: Melle van 't Wout is deze woensdag ook nog eens jarig.

Het gaat als een speer met de medailles voor Nederland, eerder pakte Xandra Velzeboer goud op de 1000 meter:

0:53 Shorttracker Xandra Velzeboer verovert olympisch goud op 1000 meter

Wanneer weer?

Vrijdag wordt het olympische shorttracktoernooi afgesloten met de 1500 meter voor vrouwen, met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Suzanne Schulting aan de start. Het Nederlandse mannenteam staat in de finale van de aflossing.