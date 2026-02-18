Balen: geen medaille voor shorttracksters na val bij aflossing

Een domper voor de Nederlandse shorttracksters op de Olympische Spelen in Milaan. Bij de aflossing kwam Michelle Velzeboer halverwege de race ten val, waardoor de medaillekansen in rook opgingen. Het goud ging naar Zuid-Korea, Italië pakte zilver, Canada brons.

Net buiten het podium staat het Nederlandse team met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap op plek vier. Michelle Velzeboer kwam halverwege de race ten val nadat ze de schaats van haar Canadese tegenstander had geraakt. Daarna probeerde de dames het gat met de andere drie teams nog te dichten, maar slaagde daar helaas niet in.

Nederland blijft op vier shorttrackmedailles staan. Eerder won Jens van 't Wout goud op de 1000 en 1500 meter en Xandra Velzeboer op de 500 en 1000 meter. Op de gemengde aflossing greep TeamNL eerder op deze Olympische Spelen na een val van Xandra Velzeboer in de halve finales naast de medailles.

Aan support zal het de sporters van TeamNL echter niet ontbreken, want familie en vrienden juichen zich schor: