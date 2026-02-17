Volg Hart van Nederland
Schaatssters pakken zilveren medaille op ploegenachtervolging bij Winterspelen

Olympische Spelen

Vandaag, 16:46

De regerend wereldkampioen met Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud  hebben de finale van de ploegenachtervolging tijdens de Olympische Spelen verloren. Canada ging er met de gouden medaille vandoor. De Japanse vrouwen pakten de bronzen medaille.

De Nederlandse schaatsers verloren van de Canadese vrouwen met een verschil van 0,96 seconde. Het is het zesde Nederlandse zilver in het langebaanschaatsen. Nederland staat met verder zes keer goud en een keer brons op dertien medailles.

Eerder dinsdag grepen de mannen van bondscoach Rintje Ritsma naast het brons op de ploegenachtervolging.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

