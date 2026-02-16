Volg Hart van Nederland
TeamNL jaagt op historisch record: nog drie keer goud nodig op Olympische Spelen

Olympische Spelen

Vandaag, 19:34

Nederland heeft bij de Olympische Spelen nog drie gouden medailles nodig om voor een record te zorgen. In Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022) kwamen de sporters van TeamNL bij de Winterspelen uit op acht gouden plakken.

Van die drie Spelen is Sotsji het meest succesvolle, want naast acht keer goud behaalde Nederland ook zeven keer zilver en negen keer brons.

Die 24 medailles blijven in Milaan uit zicht. De teller staat met zes gouden, vijf zilveren en een bronzen medaille op twaalf.

Dit is hoe Nederland er nu voor staat:

Goud (6 keer)

  • Women's 500m (Xandra Velzeboer

  • Women's 1000m (Xandra Velzeboer)

  • Men's 1000m (Jens van 't Wout)

  • Men's 1500m (Jens van 't Wout)

  • Women's 500m (Femke Kok)

  • Women's 1000m (Jutta Leerdam)

Zilver (5 keer)

  • Women's 500m (Jutta Leerdam)

  • Women's 1000m (Femke Kok)

  • Women's 5000m (Merel Conijn)

  • Men's 500m (Jenning de Boo)

  • Men's 1000m (Jenning de Boo)

Brons (1 keer)

  • Men's 10000m (Jorrit Bergsma)

Nog een aantal kansen

Om tot een record van negen keer goud te komen, heeft Nederland nog een aantal kansen. Bij het shorttrack staan de vrouwen en mannen in de finale van de aflossing. Verder hoopt Jens van 't Wout op succes op de 500 meter en is er nog de 1500 meter voor vrouwen met onder anderen tweevoudig olympisch kampioene Xandra Velzeboer aan de start.

Op de langebaan komen de achtervolgingsploegen dinsdag in actie in de halve finales. Verder staan de 1500 meter voor vrouwen en mannen en de massastart nog op het programma.

Door ANP

